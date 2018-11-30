Hâkimden savunma yapan akademisyene: Hadi hızlı işimiz var

T24

‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza verdiği için yargılanan akademisyenlerden birinin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmasında hakim, savunma yapan akademisyenin sözünü “Hadi hızlı işimiz var” diye kesti.

‘BarışAkademisyenleri’ isimli Twitter hesabından aktarılan bilgilere göre, hakim hocanın sözlü savunması sırasında sık sık akademisyenin sözünü kesti ya da özetleyerek zapta geçirdi. Bildiriyle ne amaçlandığını soran ve “Barış” cevabını alan hâkim, sorularını “Başka bildiriler geliyor mu” diye sürdürdü.

Savunmasını yapan akademisyen, “Bildirinin başlığına dikkat çekmek isitiyorum: Bu suça ortak olmayacağız! Bu başlık devlete hitap etmektedir. Devlet politikasının eleştirisidir. Devletin bu eleştirilerin haklılığını araştırma görevi vardır” derken; hakim ise “Hadi hızlı işimiz var” diyerek sözünü kesti ve “Pişman mısın” diye sordu. Akademisyen ise bunun ardından şu cevabı verdi:

“25-30 yıllık hocalık hayatımda iyi ve ahlaklı bir insan olmaya çalıştım. İnsan ayıp, yanlış bir şey yaptığında, suç işlediğinde pişman olur. Öyle bir şey yapmadım, suçsuzum, pişman değilim. Suçlamaları reddediyorum.”

Duruşmada, ek savunma için süre verilirken; dava 26 Mart 2019, 10:30’a ertelendi.