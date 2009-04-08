Hakimden şaşırtan 301. madde başvurusu

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yalçınkaya, 301. maddeden dava açmak için Adalet Bakanı'nın izin şartının iptalini istedi



Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Şahin Bayar hakkında, Esenyurt’ta gösteri yapma gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiye işkence yapıldığı, copla tecavüz edildiği, burun kemiklerinin kırıldığı ve 50 saat sonra doktora götürüldükleri iddiasına yer veren haber yüzünden “devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ettiği” iddiasıyla 301. maddeden dava açtı.



Bu davanın son duruşmasında sanık avukatı Devrim Avcı ve ve duruşma savcısı, 301. maddede yapılan değişiklikten sonra yargılamanın devam etmesi için Adalet Bakanı’nın izin vermesi gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hakkı Yalçınkaya, izin şartının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yalçınkaya, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda çok ilginç ifadeler kullandı. Adalet Bakanı’na “yürütmenin bir üyesi olduğu halde yargı yetkisi tanınmasının hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve kişilerin hak ve özgürlüklerinin teminatlarından olan yargı güvencesine açıkça aykırı olduğunu” savunan Yalçınkaya, şöyle devam etti:



“Ayrılıkçı, yıkıcı ve bölücü yönelimleri nedeniyle bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesince kapatılması, aynı parti üyesi Adalet Bakanının kendi partisi mensuplarını koruyup kollamasının engellenmesi hukukun objektifliğinin bir gereğidir” denildi.