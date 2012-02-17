Hâkimden sanığa 'Tüm zamanların en aptal suçlusu' indirimi



T24 - İrlanda'nın başkenti Dublin'de görülen bir soygun girişimi davasında, hakim, "Tüm zamanların en aptal suçlusu" diye nitelediği sanığın cezasında indirime gitti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bir altın deposuna 2010 yılında soygun girişiminde bulunan 30 yaşındaki Gary Byrne, olay yerini terk ederken iki suç ortağını, baskın sırasında etkisiz hale getirdikleri görevlilerle depoya kilitledi.

CNNTürk'te yer alan habere göre, İnşaat işçisi kılığında ve oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan Bryne, kepengini indirdiği depoyu kilitledikten sonra arabasıyla kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kepengi kırmasıyla dışarı çıkarılan Byrne'ın suç ortakları, polise teslim olmak zorunda kaldı.

Başarısız soygun girişimine dahil olduğu parmak izleri ve güvenlik kameraları görüntüleriyle de tespit edilen, olayda kullandığı çelik başlığı, ceketi ve eldivenleri bir çalılıkta bulunan Gary Byrne ve depoya kilitlediği suç ortaklarının yargılanması tamamlandı.

Davaya bakan Dublin Bölge Ceza Mahkemesi Hakimi Donagh McDonagh, olayı "Dublin'in yakın suç tarihindeki en gülünç hadiselerden biri" diye nitelerken, Gary Bryne'ı ise esprili bir şekilde, "Tüm zamanların mahkemeye çıkarılan en aptal suçlusu" ilan etti.

Hakim Donagh, kendi deyimiyle "Azılı bir suçlu olmadığı anlaşılan" Gary Bryne'a verdiği 7 yıl hapis cezasının son iki yılını, "Aptallık indirimi"nden yararlandırarak, erteledi.

Byrne'ın suç ortakları Ian Jordan (33) ve Aidan Murphy'ye (32) ise 5'er hapis cezası verildi.