Hâkimden Julide Kural’a: Artık 14 Şubat’taki duruşmaya çiçekle böcekle gelirsiniz

Özgür Gündem Gazetesi’ne destek olmak için bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmeni olan ve hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan Tiyatrocu Julide Kural ilk kez hâkim karşısına çıktı. Kural’ı sevgilisi Kadir İnanır da yalnız bırakmadı. Bir sonraki duruşmayı 14 Şubat’a erteleyen Mahkeme Başkanı sanık ve izleyicilere, “Duruşma tarihini sevgililer gününe veriyorum. Artık çiçek böcekle gelirsiniz” dedi. Jülide Kural'ın 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, Özgür Gündem’de genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan tiyatrocu Jülide Kural, gazetenin yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya ve İlham Bakır’a açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İnan Kızılkaya ile Jülide Kural hazır bulundu. Yeşilçam’ın ünlü aktörü Kadir İnanır da sevgilisi Jülide Kural’a destek olmak için izleyici olarak duruşmaya katıldı.

“Bu ülkeyi çok seven bir sanatçıyım”

Duruşmada savunma yapan Jülide Kural, gazeteci değil sanatçı olduğunu söyleyerek, “O günkü haber ve yazıların ne içeriği ne de konusu hakkında bilgi sahibi değilim” dedi. Bir sanatçının ulaşmak istediği ana gerçeğin özgürlük olduğunu söyleyen Kural, “Barış taraftarı bir insan hakları aktivistiyim. Bu ülkeyi çok seven bir sanatçı olarak suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

"Kabul etmem mümkün değil"

Gazeteci İnan Kızılkaya ise savunmasında, toplumu bilgilendirmek için güncel ve siyasi gelişmeleri içeren yazılar yazdığını belirtti. Çatışmalara ve savaşa dikkat çekmeye çalıştıklarını söyleyen Kızılkaya, “Hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmem mümkün değildir” dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’na yazı yazarak Jülide Kural’ın gazeteye Genel Yayın Yönetmeni olmak için başvuruda bulunup bulunmadığını sordu. Duruşmayı 14 Şubat 2017’ye erteleyen Mahkeme Başkanı Göksel Aslan, “Duruşma tarihini sevgililer gününe veriyorum. Artık çiçek böcekle gelirsiniz” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.