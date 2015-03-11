Hakimden, eylemcileri yere yatıran polise: Bırakın çocuklar eylemini yapsın

YARSAV Başkan Yardımcısı Mustafa Karadağ, Ankara Adliyesi önünde, Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümünde adaletin yerini bulmamasını protesto eden eylemcileri yere yatıran polislere, "Çocuklar bağırsın, bırakın eylemini yapsın" dedi.

zaman gazetesinin haberine göre, Gezi olayları sırasında ekmek almaya giderken polisin sıktığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölüm yıldönümünde adaletin henüz sağlanmamış olması Ankara Adliyesinin önünde protesto edildi.



Adliye'nin önündeki parmaklıklara kendini zincirleyen 4 kişi, “Berkin Elvan ölümsüzdür” şeklinde slogan attı. Eylemciler, polisin eylemcilerden birini yere yatırarak darp etmesi üzerine o sırada Adliye'ye girmekte olan YARSAV Başkan Yardımcısı Hakim Mustafa Karadağ, müdahale etti.



Karadağ duruma müdahale ederek, “Bırakın ben hakimim, bırakın iki dakika bağırsınlar adamlar ya. Yapmayın çocuklar bağırsın ya, bir şey olmaz. Çocuklar eylemini yapsın” dedi. Polislerin “ama kendilerini zincirlemişler demesi üzerine Karadağ, “Kendilerini zincirlesinler ne olacak. Yazık ya” dedi.

Sert müdahalenin sona ermesi üzerine Adliye'ye yönelen Karadağ'a polisler, eylemi sonlandırma emri aldıklarını belirtti. Karadağ, “Yanlış bu zaten. Bunu da emniyet anlayamıyorsa anlayacak. Ne olacak ya ne olacak. Kime zararı var” cevabını verdi.

Adalet istiyoruz

Olay yerinde bulunan bir avukat ise eylemcilere, eylemlerinin amacına ulaştığını belirterek”Benim kanaatim en doğrusu bunu tadında bırakmak, ne dersiniz” dedi.



18 yaşından küçük fark edilen bir eylemci, “Zaten eylemin başında yoldaşımıza işkence uygulandı. Yeterince yapıldı. Onların yaptığı çok kötü bir davranıştı. Biz burada kötü bir şey yapmıyoruz. Kötü davranmalarına gerek yok. Bir burada kötü bir şey yapmıyoruz. Küçük bir çocuk için adalet istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

4 kişiye 30 polis müdahale etti

Daha sonra demir makasının getirilmesi üzerine polis eylemcileri dağılmaları yönünde son bir defa uyardı. Eylemcilerin eylemlerini sürdüreceklerini açıklamaları üzerine, polisler zincirleri keserek eylemcileri gözaltına aldı. 4 kişinin yaptığı eyleme çoğu çevik kuvvet olmak üzere 30'dan fazla polisin müdahale etmesi dikkat çekti.