Hakimden, duruşmalara gitmeyen Kadir Topbaş'a: Biz kötü insanlar mıyız?



Metrobüs alımlarında 'görevi kötüye kullandıkları' iddiasıyla açılan davanın duruşmasında hakim, duruşmalara gelmeyen Kadir Topbaş'ın avukatına sitem ederek "Müvekkiliniz neden duruşmalara gelmiyor? Biz kötü insanlar mıyız? Mahkeme kötü bir yer mi? Kılık kıyafetimiz de yerinde. Niye gelmiyor ki mahkemeye?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu 20 tutuksuz sanığın, metrobüs alımlarında 'görevi kötüye kullandıkları' iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması görüldü.

Serpil Kırkeser'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahberine göre, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer sanıklar katılmadı. Mahkeme Hakimi Mustafa Erdoğan, Topbaş'ın avukatı Fahri Biçer'e "Müvekkiliniz neden duruşmalara gelmiyor. Biz kötü insanlar mıyız? Mahkeme kötü bir yer mi? Kılık kıyafetimiz de yerinde. Niye gelmiyor ki mahkemeye?" diye sordu. Bu sözler üzerine Avukat Fahri Biçer, "Müvekkilim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Yoğun bir gündeme içerisindedir. Eğer mahkeme tarafından verilecek ara bir tarihte müvekkilimizi getirip dinlettirebiliriz. Ya da mayıs ayında davetiye ile çağrılırsa müvekkilimizi getiririz" dedi.

'Suçtan zarar gördüğüm açıktır'

Duruşmaya şikayetçi sıfatıyla katılan Hakkı Sağlam ifadesinde CHP İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde meclis üyesi olduğunu belirterek, "Soruşturma aşamasında şikayetçi olmuştum. Geçen oturumları izleyici sıfatıyla takip ettim. Bugün duruşmaya katılan olarak katılmak istiyorum. Vergi veren bir kişi olarak suçtan zarar gördüğüm açıktır. Bu konuda yargısal içtihatlar mevcuttur. Şikâyetçi olarak katılmak istiyorum" dedi.

Katılma talebinin reddedilmesini telep ediyoruz

Topbaş'ın avukatı Fahri Biçer, "Suçtan zarar görme durumları yoktur. Katılma talebinin reddedilmesini talep ediyoruz" dedi. Diğer bir kısım sanıkların avukatı Kezban Metin de "Suçtan zarar görme durumları yoktur. Reddedilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Savcı Zeynel Sarıbuğa da katılma talebinin reddedilmesini istedi.

'Müvekkilim belediye başkanı olması sebebiyle yoğun bir insan'

Tekrar söz alan Topbaş'ın avukatı Biçer, "Müvekkilim belediye başkanı olması sebebiyle yoğun bir insan. Çok yoğun bir gündem içerisindedir. Takdir edilecek bir ara günde dinlenilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



'İnsanlar arasında ayrım yapmıyoruz'

Avukatın bu sözleri üzerine hakim ile avukat arasında şu diyolog geçti:

Hakim Erdoğan: İnsanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Avukatın mazeretini kabul ediyoruz

Avukat Biçer: Müvekkilim hakkında açılan onlarca dava var. Bütün duruşmalara katılıyor.

Hakim Erdoğan: Bir şey demedik. Durumu anlıyoruz.

Topbaş adına son kez duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldı



Sanık Kadir Topbaş'a geçen oturumda duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığını, ancak hazır olmadığını belirten Mahkeme Başkanı Mustafa Erdoğan, Avukatın müvekkilin işlerinin yoğunluğundan dolayı hazır edilemediğini ifade ettiğini belirtti. Hakim Erdoğan, sanığın Büyükşehir Belediye Başkanı olması sebebiyle avukatının mazeretinin kabulünün etik olacağı anlaşıldığı ifade ederek, Sanık Topbaş adına son kez duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına, davetiye tebliğine rağmen gelmediği takdirde zorla getirileceği hususunun davetiyeye yazılmasına hükmetti. Müşteki Hakkı Sağlam'ın davaya katılma istemi yönünden gelecek oturumda karar verilmesine kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 3 Haziran'a erteledi.

CHP'li grup açıklama yaptı

Davanın ardından adliyenin karşısında bulunan alanda toplanan CHP'li bir grup, üzerinde Kadir Topbaş'ın da fotoğrafının bulunduğu "Bu metrobüs cezaevine gider" yazılı bir pankart açtı.

'50 otobüs garajlarda atıl bekliyor, hizmet vermiyor'

Pankartın önünde basın açıklaması yapan müşteki Hakkı Sağlam, "5 yıllık bir çalışma sonucu sayın Topbaş'ı yargının karşısına çıkarmayı başardık. Fakat Sayın Topbaş ısrarla bugün 3. duruşmaya da gelmedi. Sayın Kadir Topbaş bütün ısrarlı ve haklı muhalefetimize rağmen satın almış olduğu 50 tane otobüs şu anda İstanbullular'a hizmet vermiyor. Garajlarda atıl bir şekilde bekliyor. Sayın Topbaş yargıdan kaçabilir, bu mahkemelere gelmeyebilir. Ama bunun burasında 55 gün sonra İstanbul halkı sayın Topbaş'ı 30 Mart'ta sandığa gömerek dersini verecek ve hesabını soracaktır. Sayın Topbaş'a çağrıda bulunuyoruz. İstanbul halkından, yargıdan uzun süredir kaçıyorsun. Ama İstanbul halkına bir özür borcun var. Bu borcu da satın aldığın ayıplı mal olan 50 tane otobüsü Hollandalılara iade ederek, onların büyükelçiliğinin önüne bırakarak yerine getirebilirsin" diye konuştu.

Sanıkların 3'er yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanana iddianamede Topbaş'ın "görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, gerekçe olarak ise, "İBB İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün metrobüs projesiyle ilgili yaptığı alım hakkında iki otobüs firması seçeneğinden Capa City firmasının finansal şartlarının daha iyi olmasına rağmen Phileas otobüslerini tercih edilmesi suretiyle belediyeyi zarara uğratıldığı, bu nedenle Kadir Topbaş'ın görevinin gereklerine aykırı davrandığı" belirtildi. İddianamede, şikayet konusu 50 adet metrobüsün alımında rekabetin sağlanmamış olduğunun açık olması ve soruşturma belgelerine göre, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın olayda sorumluluğunun bulunduğu anlatıldı. Aralarında İETT görevlilerinin de bulunduğu diğer 19 sanık hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.