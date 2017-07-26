Hâkimden Cumhuriyetçilere: Hüseyin Gülerce'yi tanık olarak dinlemeyeceğiz, dedikoduların hukuki değeri yok

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra önceki gün başladı. Dün mahkemenin hâkimi ile Cuhmhuriyet gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay arasında Hüseyin Gülerce diyaloğu geçti. Atalay, "Bizim davamızda tanıklar Cem Küçük, Latif Erdoğan, Hüseyin Gülerce... Bu seviye ve kalitede yürütülen soruşturmada 9 aydır tutukluyuz" derken mahkeme başkanı, "Cumhuriyet ile özdeşleşmiş birtakım insanların görüşleri. Bunların bir kısmını tanık olarak çağıracağız. Gülerce’yi değil tabii. Dışarıdan dedikodu mahiyetinde olanların hukuki değeri yok" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumhuriyet'in tutuklu İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay Fethullah Gülen ile birlikte yıllarca birlikte hareket eden Hüseyin Gülerce'nin tanıklığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Suçlanan Cumhuriyet Gazetesi, suçlayan FETÖ üyeliğinden müebbet hapisle yargılanmakta olan, kanunen savcı adayı olması mümkün olmamakla beraber hala daha savcılık yapan biri. Tanıklar Cem Küçük, Latif Erdoğan, Hüseyin Gülerce… Bu kalitede yürütülen soruşturma nedeniyle dokuz aydan beri tutukluyuz.”



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Cumhuriyet ile özdeşleşmiş bir takım insanların görüşleri. Bunların bir kısmını tanık olarak çağıracağız. Gülerce'yi değil tabii. Dışarıdan dedikodu mahiyetinde olanların hukuki değeri yok. Mesela (Mustafa) Balbay'ın Alev Coşkun'un gibi” ifadesini kullandı.