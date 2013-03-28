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Hakimden BDP binası kundakçılarına: Hoşgörülü olun

BDP Kocaeli il binasının yakılması ile ilgili davada hakim sanıklara 'Her zaman kontrollü olun, iyi niyetinizi elden bırakmayın. Birbirimize hoşgörüyle bakmakta yarar var' dedi

28 Mart 2013 19:35

Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen Barış ve Demokrasi Partisi'nin ( BDP ) Kocaeli il binasının yakılması ile ilgili davada yargılanan üç kişi "mala zarar vermek" suçundan bir yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Salim Sayar, Bahadır Baran Çabuk, Fatih Avşar ile avukatları katıldı. Duruşmada BDP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Alçınkaya da müşteki olarak hazır bulundu.

Kararın ardından BDP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Alçınkaya'ya, "Siz iyi niyetinizi mahkemede gösterdiniz" diyen Hakim Adnan Tamçakır, sanıklara da "Her zaman kontrollü olun, iyi niyetinizi elden bırakmayın. Birbirimize hoşgörüyle bakmakta yarar var" şeklinde nasihatte bulund

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Nuray Yılmaz, parti binasında meydana gelen zararın, sanıklar tarafından "sembolik olarak" karşılandığını belirterek, "Sanıkların pişmanlıklarını ve zararın karşılanmasını kabul ettik. Şikayetimizden ve katılma talebimizden vazgeçiyoruz" dedi.

Sanıkların avukatı Doğan Bekiroğlu da sanıkların pişmanlıklarını dile getirdiğini ve oluşan zararın giderildiğini belirterek, müvekkillerinin beraatını istedi.

Bunun üzerine kararını açıklayan Mahkeme Hakimi Adnan Tamçakır, sanıkların "mala zarar vermek" suçundan bir yıl üçer ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanıkların, "samimi pişmanlıklarını" göz önünde bulunduran mahkeme hakimi, verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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