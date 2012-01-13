Hakimden Balbay'ın sözlerine uyarı

T24- İkinci Ergenekon davasının 150. duruşmasının talepler bölümünde konuşan tutuklu sanık gazeteci ve CHP Milletvekili Mustafa Balbay, ile mahkeme başkanı arasında gerginlik yaşandı. EFJ Başkanı König’ e, Almanca olarak “Tiyatroya hoş geldiniz" diyen Balbay, gazeteciliğin ülke ile nefes alıp vermek olduğunu, ülkesinin insanları için yatıp kalktığını daha önce vurguladığını söyleyerek, “Özgür olsaydım, gazetecilik mesleğine devam ediyor olsaydım, büyük olasılıkla MİT Müsteşarı'nın yaptığı görüşmede olurdum. Mesleğimi özgürce sürdürüyor olsaydım Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı'na not bırakırdım. Biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı 4 gazeteciyle röportaj yaptı. Burada benim gazetecilik mesleğini yaparken kullandığım belgelerden, kitaplarımdan, notlarımdan, görüşmelerimden 'terör örgütü' üretilmeye çalışılıyor. Ancak iddia edildiği gibi bir örgüte ulaşılamadı" diye konuştu.



‘KAOS ORTAMINI YARGI YARATTI’



Türkiye’deki son gelişmelere bakıldığında kaos ortamı ve belirsizliğin hakim olduğunun görüleceğini ifade eden Balbay, “Bizlere yöneltilen ‘kaos ortamı yaratma’ suçlamasını şu an Türkiye’de yargı yaratmıştır" diye konuştu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, “Yargı kaos ortamı yaratmaz. Görevini yapar" dedi.



“Türkiye’de insanların suçlu olup olmamasını geçtik nerede ve nasıl yargılanacağı tartışılıyor" diyerek Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un sivil mahkemede mi yoksa Yüce divanda mı yargılanması gerektiği tartışmalarına atıfta bulunan Balbay, gelişmiş ülkelerde ise bu konuların uzun zaman önce aşıldığını ifade etti. Hukukun ikiye bölündüğünü öne süren Balbay, “Bugün yüce meclis kilitlenmişse ana muhalefet partisinin 134 milletvekili meclisin dışına itilmeye çalışılıyorsa yargı rayına değil, karaya oturmuştur" diye konuştu.



Silivri’de siyasi bir yargılama yapıldığını iddia ederek, Yassıada yargılamasındaki mahkeme başkanına bazı sanıkların ‘bizi haksız yargılıyorsunuz’ sözleri üzerine üzerine ‘Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor’ dediğine dikkat çeken Balbay, “80 darbesinden sonra siyasilerin zorunlu olarak tutulduğu Zincirbozan bugün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından hukuk fakültesi yapılmak isteniyor. Hayalim bir gün Silivri Cezaevi’nin hukuk fakültesi olmasıdır" ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Özese Balbay’ın bu sözlerine “Biz burada vicdanımızla ve Anayasa’ya göre deliller ışığında yargılama yapıyoruz. Amacınızı aşan sözler söylemeyin. Buradaki yargılamanın Yassıada yargılamasıyla en ufak bir benzerliği yoktur. Kimseden talimat almıyoruz" diyerek tepki gösterdi Balbay ise, “Evet ufak değil çok büyük bir benzerlik var" dedi.



2011 Genel Seçimlerinde İzmir’de her iki seçmenden birisinin kendisine oy verdiğini ve meclise taşıdığını belirten Balbay, “Burada tutularak mecliste görev yapmam engelleniyor. Bu seçmenin takdiridir. Meclis fiilen eksik oluşuyor. Meclis fiilen oluşmamıştır demek bu. Çünkü eksik oluşma oluşmama demektir" şeklinde konuştu.



“550 BİN OYU HİÇE SAYAMAZSINIZ"

Balbay gazeteci kimliği dışında yüklendiği siyaset ve milletvekili kimliğinin kullanmasının engellendiğini belirterek, “Millet iradesinin kullanılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Özese ise bu sözler üzerine “Bu dava siyasi bir dava değildir. Önyargımız yok. Makul sürede davaları bitirmeye çalışıyoruz. Siz tutukluyken vekil seçildiniz. Vekilken tutuklanmadınız" demesi üzerine Balbay, “Milletin iradesinin üstünde bir irade yoktur. 550 bin oyu hiçe sayamazsınız" diye konuştu. Balbay’ın konuşmasını tamamlamasının ardından duruşma diğer tutuklu sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.