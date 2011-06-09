-HAKİM VE SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), adli yargı Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin atanmalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. HSYK'nın adli yargı Cumhuriyet başsavcıları ile savcılarının atanmalarına ilişkin kararına göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Kadıköy Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Canbaz, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Ankara Cumhuriyet Savcılığına Sincan Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Boyacı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Rayif Aldemir, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Yakup Alıcı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Celal Avar, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığına Sincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Gökçe, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz Şenkal naklen atandı. Karara göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığına Van Cumhuriyet eski Savcısı Ferhat Sarıkaya, Selim Cumhuriyet Savcılığına Derik Cumhuriyet eski Savcısı Hasan Fatih Ekiz, mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan atandı. Kararda, ayrıca bazı yer idari yargı hakimleri ile 4 Mayıs 2011 tarihinde mesleğe kabulleri yapılan 25 idari yargı hakiminin, Danıştay Tetkik Hakimliğine atanmalarına ilişkin kararnameye de yer verildi. Atama kararına göre, Danıştay Tetkik hakimliklerine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi Sinan Çınar, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Ozan Muzaffer Köstü, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Hüseyin Akdaş, Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi Menekşe Bozoğlu, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi Burçin Güngör, Konya İdare Mahkemesi Üyesi Uğur Köşten, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi Aksel Teker, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Ali Uluçay, Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi Mesut Tokgöz, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Sadık Yamlı, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Ali Rıza Ülker, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi Yunus Emre Yılmazoğlu, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Levent Kaya, Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi Şeyma Sancar Dere, Balıkesir İdare Mahkemesi Üyesi Selçuk Kılıç, Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyesi Ebru Göç, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi Fatime Betül Kurtipek, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi Temel Kaleli, Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi Muhammed Yönder, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Deniz Dökmeci, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi Canan Acar'ın naklen ataması yapıldı. Hakim adaylıklarından Danıştay Tetkik hakimliklerine getirilenlerin isimleri ise şöyle: Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Emre Erman, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Erhan Eryat, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Abdullah Kamil Sarıyıldız, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Levent Kızıler, Konya İdari Yargı Hakim Adayı Necdet Tanin, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Hürü Akça, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Selçuk Tosun, Ankara İdarî Yargı Hakim Adayı Halil İbrahim ABAY, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Musa Yağmur, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı İbrahim Özerdem, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Fatih Karaman, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Nermiye Başak Mahmat, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Ahmet Sil, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Mehmet Akça, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Halil Mercan, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Şükrü Emrah Yılmaz, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Osman Kılıçaslan, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Sündüs Kurtoğlu, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Gülşah Demirkol, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Bahadır Demir, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Ali Fuat Demirkol, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Yavuz Cengiz, Konya İdari Yargı Hakim Adayı Kenan Tosun, Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Mehmet Ali Aydın ve Ankara İdari Yargı Hakim Adayı Emine Yıldırım.