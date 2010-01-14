Hakim ve Savcıya tehdit soruşturmasında operasyon

T24-

Savcı Mustafa Bilgili ve Hakim Kadir Kayan'a tehdit içerikli mektuplar ve mesajlar ile içinde 8'er adet Kaleşnikof mermisi bulunan paketlerin gönderilmesinin ardından başlatılan soruşturma "tehdit suçu" kapsamında yürütülüyor.Savcı Bilgili'nin cep telefonuna gönderilen mesajlarda, "Seferberlikten uzak dur, adamlarımızı içeride tutamayacaksın, sonun Doğan Öz gibi olur", "Seferberlik dosyasını kapat, kapatmazsan tabutun içine kapatılırsın", "Askerlerin hesabı sorulacak" ve "8 askere bedel 8 kurşun sana yeter" şeklinde ifadeler yer aldığı öğrenildi.Savcının cep telefonuna tehdit içerikli mesajlar gönderilmesinin sürdüğü de öğrenildi.Soruşturma kapsamında, değişik güvenlik birimlerinde görevli kişilerden özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekibin, çalışmalarını çok kapsamlı ve gizli bir şekilde yürüttüğü kaydedildi.Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda, bu ekip tarafından, tehdit içerikli mesajların gönderildiği yerlere baskınlar düzenlendiği, Ankara dışındaki bazı adreslere ilişkin olarak da özel ekibin araştırmalar yaptığı öğrenildi.Öte yandan, savcı ve hakime gönderilen Kaleşnikof mermilerinin balistik incelemelerinin devam ettiği; incelemenin ardından bu mermilerin kaynağı ile gönderen kişi veya kişilerin tespitine yönelik araştırmaların yapılacağı ifade edildi. Soruşturma çerçevesinde, tehditleri gerçekleştiren kişi veya kişilerin birbirleriyle irtibatlı olup olmadığının da geniş kapsamlı bir şekilde araştırıldığı belirtildi.