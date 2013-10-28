Hakim ve savcılara 30 yaş sınırı çalışması

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Ahmet Hamsici, hakim ve savcılar için 30 yaş sınırı getirilmesi konusunda çalışma yapıldığını söyledi.

Hakim ve savcıların genç yaşta mesleğe atılmalarını eleştiren Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Ahmet Hamsici, bir bayanın 23, erkeğin de askerliğinden dolayı 24-25 yaşında hakim ve savcı olduğunu söyledi.

Hamsici, "30 yaşın altında hakim ve savcı yapılmaması konusunda bir çalışma var. Mezun olanları bir müddet adli hizmet uzmanı olarak çalıştıracağız, daha sonra hakim, savcı yapacağız" dedi.