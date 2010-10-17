-HAKİM VE SAVCILARIN OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği seçimi için hakim ve savcıların oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılan seçimde, o ilde ve ilçelerinde görev yapan hakim ve savcılar oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) adli ve idari yargı seçim çevrelerini esas alarak oluşturduğu kesin seçmen listelerinde yer alan adli ve idari hakim ve savcıların oy kullandığı seçimde, en çok oy alan adaylardan sırasıyla 7 adli, 3 de idari aday asıl ve 4 adli, 2 idari aday da yedek üye olarak seçilecek. Oylarda eşitlik halinde YSK, kura çekerek sıralamayı tespit edecek. Sandıklar saat 17.00'de açıldı ve oy sayım işlemine başlandı. İl seçim kurulu başkanlarının denetiminde yapılan sayım işleminin ardından sonuçlar, Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecek.