-HAKİM VE SAVCILARIN EVİNİ SOYDULAR ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Ankara'da, lüks semtlerde, aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu çok sayıda kişinin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Keçiören'de kapı göbeklerini kırarak girdikleri 44 evden hırsızlık yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerini takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren takibin ardından savcının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, zanlıların kaldıkları evlere özel harekat polisi eşliğinde sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çetenin elebaşı O.D. ve C.A'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda elektronik eşya, ziynet eşyası, alkollü içki, 2 kurusıkı tabanca ve 1 bilye atar tabanca ele geçirildi. Zanlılara ait 4 ev ile hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen 6 lüks araca el konuldu. Zanlıların yakalanmamak için sık sık telefon değiştirdikleri, lüks semtlerde kiraladıkları evlerde kaldıkları ve aynı evde uzun süre oturmadıkları belirlendi. Aralarında örgüte yardım eden ve çalıntı mal satın alan 3 kuyumcunun da bulunduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.