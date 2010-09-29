-HAKİM VE SAVCILARIN ADAYLIK YARIŞI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSKY) üyeliğine adaylık başvuruları devam ediyor. Hakim ve savcılar, sabah saatlerinden itibaren adaylık için başvuru belgelerini adaylık için HSYK'ya getirirken bazı adaylar, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adaylardan Menemen Hakimi Ali Atay, referandumdan önce aday olacağını söylediğini, referandumun ardından da adaylığını açıkladığını belirtti. Anayasa'nın 159. maddesinin verdiği yetkiyi kullanarak, resmen aday olduğunu ifade eden Atay, ''Bundan sonrasını meslektaşlarıma bırakıyorum'' dedi. Atay, ümitli olup olmadığı yönündeki soru üzerine ''ilk 7'ye gireceğini'' iddia etti. Eyüp Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir de ''Evrakları teslim ettik. Şu andan itibaren adaylığımız inceleme aşamasına geçti. Propaganda yasağı olduğundan sadece kendimizi anlatabiliyoruz'' diye konuştu. Bursa Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya ise propaganda yasaklarını eleştirdi. YSK'nın bu konuda yapacağı bir şey olmadığını, Anayasa'da yer alan kuralı genelgeye yansıttığını belirterek, kurallara uymaları gerektiğini söyledi. ''Nasıl propaganda yapılacağı'' sorusu üzerine Kaya, ''Arkadaşlarımı ziyaret edeceğim ama kendime oy istemeyeceğim. Cesur, adil, taraf olmayanlara oy vermelerini isteyeceğim'' dedi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Vecdi Seyfi Topbaş da ''yargının siyasallaşması konusunda endişeli olduğunu'' belirterek, ''Yargı ne şekilde olacak, yargıya siyaset girecek mi'' yönünde kaygıları bulunduğunu ifade etti. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ve HSKY Başkan Vekili Kadir Özbek'in, ''yargı bağımsızlığının tehlike altına gireceği'' yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Topbaş, ''Ben de öyle düşünüyorum. Üye seçilirsem yargı bağımsızlığını güçlendirmek için çalışacağım'' diye konuştu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Reha Kaptan da HSYK'da yeni dönemde siyasi baskı olup olmayacağı yönündeki soruya, ''Baskı seçilecek kişilerle ilgilidir. Baskıya karşı duracak kişiler seçilirse baskı olmaz'' karşılığını verdi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden de başvuru yaptığını belirterek, propaganda yasağı nedeniyle açıklama yapmak istemediğini söyledi. Yeni dönemde yargı üzerinde baskı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Özden, ''Bu soruları açık ve cesaretle cevap verecek karaktere sahibim ama bunun propaganda yasağı kapsamında değerlendiriyorum'' dedi. Özden, seçimde ilk derece mahkemelerinin bir demokrasi sınavı vereceğini sözlerine ekledi.