-HAKİM VE SAVCILARDAN SARKOZY GREVİ PARİS (A.A) - 04.02.2011 - Fransa'da hakimler ve savcılar kendilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi protesto etmek için greve gidecek. Hakimler ve Savcılar Sendikası (USM), Sarkozy'nin son açıklamasını protesto için 10 Şubat tarihine kadar duruşmalara katılınmamasını istedi. Laetitia isimli bir kızın, daha önce 15 kez mahkum olmuş bir kişi tarafından kaçırılıp, öldürülmesiyle ilgili konuşan Sarkozy, sürekli suç işleyen sabıkalıların, cezaevinden tahliye olmalarından sonra yeteri kadar iyi izlenmedikleri gerekçesiyle güvenlik güçlerini ve yargı mensuplarını sert bir şekilde eleştirmişti. Sarkozy, ''sürekli suç işleyen sabıkalıların izlenmesi konusunda, polis ve yargı sistemimiz iyi çalışmıyor'' diyerek tepkisini dile getirmişti.