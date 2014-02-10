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Hâkim ve savcılara anket: 1476 kişiden sadece 26'sı mutlu!

Hâkim ve savcılara yönelik yapılan ankette 'Mutlu ve huzurlu mesleğimi icra ediyorum' şeklindeki bir seçeneğe verilen cevapta, hakim ve savcılardan sadece 26 kişi evet dedi

10 Şubat 2014 15:50

Arzu Yıldız Ankara

Hâkim ve savcıların tartışma ve görüşlerini paylaşmak için kullandığı adalet.org isimli site de geçen hafta yapılan anket hafta sonu sonuçlandı. 17 Aralık yolsuzluk e rüşvet operasyonu sonrası yaşananların ardından “Hâkim ve savcılık mesleği” konulu ankete adalet.org 1476 hâkim ve savcı katıldı. Ankette hâkimlik savcılık mesleğinden mutlu olduğunu belirtenlerin sayısı sadece 26 kişi ile sınırlı kaldı. Ankette, sorulan sorular ve alınan yanıtlar yüzdeleriyle şöyle yansıdı:

“Mesleğimi seviyorum, var olan koşullarda mutlu ve huzurlu mesleğimi icra ediyorum” şeklindeki bir seçeneğe verilen  cevapta, hâkim ve savcılardan sadece 26 kişinin ‘evet’ demesiyle  %1,76 oldu.

“Mesleğimi seviyorum . Ancak yaşananlar ve mesleğimin sürekli tartışılır olması nedeniyle huzursuzum” şeklindeki görüşe katılanların 800 kişiyle ,oranı ise %54,2 olurken, “Böyle olacağını bilsem bu mesleği seçmezdim.Mutsuzum , ancak ekonomik gücüm yok, mecburen katlanıyorum” diyenlerin sayısı ise %15 olarak hesaplandı.

“Mesleğimi seviyorum ama bugün imkan verseler emekli olurum” şeklindeki tespite katılanların oranı ise %23,6,  “Mesleğimi seviyorum, koşullar iyi olsun, kötü olsun hiçbir zaman meslekten ayrılmayı düşünmüyorum” diyenler ise %5,01 oldu.

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