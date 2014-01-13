Yargı mensuplarına sahte plakayla takip

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından gözlerin çevrildiği yargı mensuplarının yakın takibe alındığı ortaya çıktı. Ankara’da yüksek yargıda görevli bir hâkimin izlendiğini fark ettiği aracın çalıntı, plakasının da sahte olduğu belirlendi. Hakim ve savcıların kimlerle görüştüğünün tespit edilerek fişlendikleri iddia ediliyor.

Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürerken Ankara’da bir yüksek yargı mensubunun takip altına alındığı ortaya çıktı. Yüksek yargıda görevli bir hâkim, Başkent’in en gözde semtlerinden birinde yargı mensuplarının kaldığı sitenin karşısında şüpheli bir araç tespit etti. Fiat Doblo marka araçta iki kişinin ellerindeki ajandaya bir şeyler yazdığını belirleyen hakim, şüpheli aracın plakasını sorgulattı. Yapılan araştırmada plakanın sahte ve aracın da çalıntı olduğu belirlendi. Fark edildiğini anlayan şüpheliler, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştı.

17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yaklaşık 2 bin 500 emniyet mensubu görevlerinden alındı. Bununla birlikte soruşturmayı yürüten bazı cumhuriyet savcıları da el çektirildi. Yaklaşık bir ay içerisinde hem emniyet hem de yargı mensuplarının görevden alınması, bu kişilerle ilgili olarak kapsamlı bir fişleme yapılıp yapılmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Son olarak Ankara’da yüksek yargı mensuplarının ikamet ettiği bir sitede şüpheli bir aracın tespit edilmesi kuşkuları artırdı. Ulaşılan bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Akşam mesaisinin ardından evine gelen bir hakim, oturdukları siteyi tam karşıdan gören bir noktada şüpheli Fiat Doblo marka bir araç tespit etti. Bunun ardından evine çıkan hakim, pencereden aracın yerinde olup olmadığını kontrol etti. Bir meslektaşına da durumu aktararak aracı ve içinde oturan kişileri tanıyıp tanımadığını sordu. Meslektaşı da belirlenen aracı ve içindeki şahısları daha önce sitenin çevresinde hiç görmediğini dile getirdi. Bunun üzerine hâkim, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak, söz konusu aracı ve plakasının sorgulanmasını istedi. Yapılan incelemelerde aracın üzerinde bulunan 06 .. … plakanın sahte olduğu ve plakanın Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Sürücü ve Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca sahte plakalı Fiat Doblo marka aracın da çalıntı kaydının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilerek, söz konusu adresteki aracın ve şahısların bir an önce kontrol edilmesi istendi. Ancak fark edildiğini anlayan şahıslar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polisler olay yerine intikal ettiğinde ise çevrede şüpheli bir araç ve şahıs tespit edemedi.