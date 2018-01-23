Hakim ve savcılara ceza yağdı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilmiş 3 hakim ve 2 savcıya, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik çeşitli illerde yapılan soruşturma kapsamında \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen hakimler Abdullah Perkteş, Abdullah Dertli ve Harun Orman ile Cumhuriyet Savcıları Ünal Ulus ve Serkan Taş meslekten ihraç edildi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun Adliyesi 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde haklarında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' iddiasıyla ayrı ayrı dava açılan 5 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Mahkeme heyetine ifade veren tututlu sanıklar \'ByLock\' kullanmadıklarını belirterek suçsuz olduklarını söyleyip tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Sanıkların ifadelerini tamamlayan mahkeme heyeti \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Abdullah Perktaş\'ı 6 yıl 3 ay, Harun Orman\'ı 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp cezaevinde kaldıkları süre gözönünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi. Diğer 3 sanık ise aynı suçtan 7 yıl 5 ay 3\'er gün hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.