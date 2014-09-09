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Ekonomi

Hakim ve savcılara 'seçim' zammı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılara 1155 TL zam yapılacağını açıkladı

09 Eylül 2014 13:48

Yargı için en kritik seçim olan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerine bir ay kala Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan hakim ve savcılara zam müjdesi geldi. 

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre Bozdağ, yapılan yeni düzenleme çerçevesinde tüm hakim ve savcıların maaşlarına seyyanen 1155 TL zam yapılacağını açıkladı.

Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada Ekim ayında TBMM'nin açılmasının ardından teklif olarak getirilecek düzenlemelerde ayrıca şu unsurlar olduğunu açıkladı;

* Hakim ve savcılara sicil affı
* İdari yargıda ve Danıştay'da görev yapan, ancak hukuk fakültesi mezunu olmayanlara, sınavsız hukuk fakültelerine girme hakkı
* Hakim ve Savcılara, silah satın alma ve edinme konusunda emniyet mensuplarının haklarının tanınması. 

 

YARSAV Başkanı Arslan: Yargı onuru seçim rüşvetine feda edilemez

 

YARSAV Başkanı Murat Arslan da, hakim ve savcı maaşları konusundaki yeni düzenlemenin HSYK seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleşmesine dikkat çekti. Arslan, konuşmasına "Yapılan yeni maaş düzenlemesi hakim ve savcılar açısından bir haktır, hakkın teslimidir. Ancak yargıyı onurlu kılan bağımsızlık özelliğinin hiçbir seçim rüşvetine feda edilmeyeceğine inanıyoruz" şeklinde devam etti. 

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