-HAKİM VE SAVCILAR TRABZON'DA BİR ARAYA GELECEK TRABZON (A.A) - 04.01.2011 - Aralarında 5 Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesinin de bulunduğu 75 hakim ve savcı, yargının sorunlarını ele almak için Trabzon'da bir araya gelecek. 7-8 Ocakta Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yerleşkesinde ''Yargıda Durum Analizleri'' temasıyla, hakim ve savcıların katılacağı bir etkinlik düzenlenecek. Yargının sorunlarının ele alınacağı belirtilen etkinliğe, 5 HSYK üyesinin dışında, Trabzon'un yanı sıra Giresun, Gümüşhane, Rize ve Ardahan'da görev yapan 20 Cumhuriyet savcısı, adli yargıdan 40, idari yargıdan yaklaşık 10 hakim katılacak. Etkinlik, 7-8 Ocakta yapılacak.