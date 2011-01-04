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HAKİM VE SAVCILAR TRABZON'DA BİR ARAYA GELECEK TRABZON (A.A)

04 Ocak 2011 20:04

-HAKİM VE SAVCILAR TRABZON'DA BİR ARAYA GELECEK TRABZON (A.A) - 04.01.2011 - Aralarında 5 Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesinin de bulunduğu 75 hakim ve savcı, yargının sorunlarını ele almak için Trabzon'da bir araya gelecek. 7-8 Ocakta Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yerleşkesinde ''Yargıda Durum Analizleri'' temasıyla, hakim ve savcıların katılacağı bir etkinlik düzenlenecek. Yargının sorunlarının ele alınacağı belirtilen etkinliğe, 5 HSYK üyesinin dışında, Trabzon'un yanı sıra Giresun, Gümüşhane, Rize ve Ardahan'da görev yapan 20 Cumhuriyet savcısı, adli yargıdan 40, idari yargıdan yaklaşık 10 hakim katılacak. Etkinlik, 7-8 Ocakta yapılacak.

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