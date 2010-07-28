-HAKİM VE SAVCILAR GÖREVE ATANDI ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Bağımsız ve tarafsız bir yargıdan söz edebilmemiz için yargının yasamaya karşı, yürütmeye karşı, yargının içinden gelen etki ve yönlendirmelere karşı, toplumdaki güç odaklarına karşı, kişisel inanç ve kanaatlere karşı bağımsız ve tarafsız olması gerekmektedir'' dedi. Meslek öncesi eğitim sürelerini başarıyla tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen 8. ve 9. dönem 348 adli yargı hakim ve savcı adayının ad çekme töreni Noterler Birliği Salonu'nda yapıldı. Törene Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar, Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni, diğer ilgililer ile hakim ve savcı adaylarının aileleri katıldı. Hakim ve savcılık mesleğinin en saygın meslekler arasında yer aldığına işaret eden Ergin, ''Meslek hayatınız boyunca vicdanlarınız doğal bir adalet terazisi olmalı işte o zaman hem ülkemize hem de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti yapmış olacaksınız'' dedi. Yargı mensuplarının uymaları gereken kurallar yönünden uluslararası standartların belirlenmiş olduğunu kaydeden Ergin, bunların Anayasa ve Hakimler ve Savcılar Yasasında yer aldığını, bazılarının HSYK tarafından ilke kararı olarak benimsendiğini bildirdi. Ergin, şöyle konuştu: ''Yargının etik kurallarını oluşturan bu prensip ve ilke kararları meslek hayatınızda sizlere kılavuzluk edecektir. Bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük ve etkiye açık olmama, ehliyet ve liyakat prensiplerinin hepsi çok önemlidir. Şüphesiz hukuk devletinde yargı mensuplarından beklenen en önemli nitelik ise diğer niteliklerinin yanında bağımsız ve tarafsız olmalarıdır.'' Sağlıklı kararlar verilebilmesi için yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemli olduğuna işaret eden Ergin, ''Biz, yargının bağımsızlığı konusunda çok hassasız. Bu hassasiyetin sonucu olarak, yargı bağımsızlığını güçlendirici çalışmaları yaşama geçirmeye ayrı bir önem verdiğimizi bilmenizi isterim'' dedi. Ergin'in konuşmasının ardından kura çekimi yapıldı. Genç adayların atandıkları yerleri dikkatle izlediği ve bazılarının da ağladığı görüldü.