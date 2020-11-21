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Hakim ve savcı terfilerinde kanun yolu değerlendirme formu şartı aranacak

21 Kasım 2020 19:30

Hakim ve savcıların terfilerinde, Aralık 2020 terfi döneminden itibaren haklarında belli sayılarda kanun yolu değerlendirme formu düzenlenmesi şartı aranacak.

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