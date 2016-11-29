Hâkim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı; işte isim isim tam liste

Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarının görevlerine atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda atamaların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) 19 Ağustos, 7 Eylül, 12 Ekim ile 8, 9 ve 15 Kasım tarihlerinde çekilen kuraların sonuçlarına göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldığı bildirildi.

İsim isim tam liste atanan hâkim ve savcılar

Kararda, atamaları gerçekleştirilen 3 bin 22 adli yargı hakimi ve savcı ile 918 idari yargı hakiminin isimlerinin bulunduğu listelere de yer verildi.