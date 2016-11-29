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Hâkim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı; işte isim isim tam liste

3 bin 22 adli yargı hâkimi ve savcının atamaları gerçekleştirildi

29 Kasım 2016 08:56

Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarının görevlerine atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda atamaların, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) 19 Ağustos, 7 Eylül, 12 Ekim ile 8, 9 ve 15 Kasım tarihlerinde çekilen kuraların sonuçlarına göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldığı bildirildi.

İsim isim tam liste atanan hâkim ve savcılar

Kararda, atamaları gerçekleştirilen 3 bin 22 adli yargı hakimi ve savcı ile 918 idari yargı hakiminin isimlerinin bulunduğu listelere de yer verildi.

 

 

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