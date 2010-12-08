-HAKİM VE SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atanmalarına ilişkin kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede, aralarında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından Adana Savcılığına atanan İlhan Cihaner, Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Hikmet Gülay, Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Hakimliğine atanan Özcan Güven, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Denizli Hakimliğine atanan Suat Bilgin'in de bulunduğu 191 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Atama kararına göre, görev yerleri değişen bazı hakim ve savcıların isimleri şöyle: ''Ankara Hakimliğine, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halit Selçuk Özben, Ankara Hakimliğine, Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Erdoğmuş, Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Adana Hakimi Zeka Kayalı, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak, İstanbul Hakimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Hakimi Serdar Ergül, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Hakimi Mustafa Başer.''