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HAKİM VE SAVCI ATAMALARI ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 11:48

-HAKİM VE SAVCI ATAMALARI ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunca, ad çekme sonucuna göre, adli yargı hakim ve savcı atamaları yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan atamalara ilişkin kararname, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Sadık Kurt Giresun Cumhuriyet savcılığına, Rize Adli Yargı Hakim Adayı Serkan Akgün Ayvacık Hakimliğine, Ankara Adli Yargı Hakim Adayı Şuheda Atlıhan Mardin Hakimliğine, Samsun Adli Yargı Hakim Adayı Zeynep Baran Vakfıkebir Hakimliğine, Ankara Adli Yargı Hakim Adayı Ramazan Baltacı Bayburt Hakimliğine naklen atandı.

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