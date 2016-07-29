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Hakim ve savcı adaylarının sınavlarında değişiklik yapılıyor

Yönetmelik kapsamında eğitimleri tamamlanan hakim ve savcı adayları yazılı sınavın ardından sözlü sınava da girecek

29 Temmuz 2016 18:35

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan sınav yönetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğe göre, hakim ve savcı adayları, eğitimleri sonunda yapılan yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınava da tabi tutulacak. Yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınavın yüzde 40'ının toplamı 70 ve üstünde olanlar başarılı sayılacak.

Yönetmeliğe göre yazılı sınavlar, eğitimin bittiği tarihten en az 15 gün sonra yapılacak. Yazılı sınavın yapılacağı yer ve zaman ile sınavın usulü,  adli ve idari yargı adayları için ayrı ayrı olmak üzere, Adalet Akademisi Başkanı tarafından belirlenecek. Yazılı sınavın yeri ve zamanı eğitimin sona ereceği tarihten 3 gün  önce eğitim merkezinin ilan panosunda ve Akademinin internet sitesinde ilan edilecek.

 

70 puan ve üzerinde alanlar sözlü sınava girebilecek

 

Milliyet'te yer alan habere göre, yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmede 70 ve daha yüksek puan alanlar sınavda başarılı kabul edilecek.  Yönetmelik kapsamında eğitimleri tamamlanan hakim ve savcı adayları yazılı sınavın ardından sözlü sınava da girecek. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılabilecek. Sözlü Sınav Kurulu, Adalet Akademisi Başkanı'nın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Personel Genel Müdürü, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu  tarafından akademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen iki asıl ve  bir yedek üyeden oluşacak.

 

Özgüven de sözlü sınav konusu olacak

 

Sözlü sınav, eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve  içtihat bilgisi, mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade  etme yeteneği, öz güven, temsil kabiliyeti, davranışların mesleğe uygunluğu  konularını kapsayacak.  Yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde  40'ının toplamı 70 ve üstü olanlar başarılı sayılacak.

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