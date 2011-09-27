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Hakim ve savcı adayları kurası ANKARA (A.A)

27 Eylül 2011 16:07

-Hakim ve savcı adayları kurası ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Meslek öncesi eğitim sürelerini başarıyla tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen 11. dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarının görev yerleri bilgisayar kurasıyla belirlendi.  304 hakim ve savcı adayının görev yerlerinin belirlenmesi dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törene, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğgeneral Hasan Dengiz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Abdullah Arslan, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Yargıtay Birinci Başkanvekili Erdal Sanlı, Yargıtay Başsavcıvekili Mehmet Ekmekçi ile bazı Yargıtay ve HYSK üyeleri katıldı.  Törende konuşan HSYK Başkanvekili Hamsici, hakim savcı adaylarının, bağımsız ve tarafsız yargının kökleşmesine, hızlı ve adil yargının tecellisine katkı sağlayacaklarını ve yargı camiasına güç katacaklarını söyledi.  Hakim ve savcıların yargı camiasına katılımının, adalet hizmetini sağlama görevini yerine getiren hakim ve cumhuriyet savcılarına güç vereceğini belirten Hamsici, adaylara şöyle seslendi:  ''Vatandaşların beklediği adalet talebine, güncel mevzuatı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü prensipleri çerçevesinde yorumlayıp uygulayarak sizler karşılık verecekseniz. Meslek hayatınız boyunca vicdanlarınızın doğal bir adalet terazisi olmasına özen gösteriniz. Hukuk devletinde yargı mensuplarından beklenen en önemli şey bağımsız ve tarafsız olmalarıdır. Bu anlamda hakim ve savcı arkadaşlarımızın yasamaya, yürütmeye, yargı içinden gelebilecek yönlendirmelere, toplumdaki güç odaklarına karşı bağımsız ve tarafsız olmaları gerekir. Mesleğin ifası sırasında sadece hukuka bağlı kalmalısınız.'' -Görev yerleri belirlendi-   Törende daha sonra hakim ve savcı adaylarının görev yerlerini belirleyecek bilgisayar kurası başlatıldı. Ekrana yansıyan isimleri heyecanla bekleyen adaylardan bazılarının sevindiği bazılarının ise üzüldüğü görüldü.  Bazı adaylar ve yakınları, yeni görev yerlerini ellerindeki Adli Yargı Lojman Haritasından bakarak bulmaya çalıştı.  Törene 6 aylık kızı Zeynep ile gelen hakim adayı Pınar Demir Yılmazel'e kurada Muş Hakimliği çıktı. Yılmazel, görev yerine çok sevindiğini, ancak eşinin Erzurum'da doktor olduğunu belirterek, eş durumundan aynı ilde bulunmalarının sağlanacağını umduğunu söyledi.  Siirt'in Eruh, Şırnak'ın Cizre ilçesi hakimliklerine getirilen bazı kadın adayların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

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