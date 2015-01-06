Hâkimden Bingöl suikastı savcısına: Ciddi soruşturma yapılmıyor

Bingöl’de, geçen ekim ayında iki polisin öldürüldüğü suikastın şüphelisi olarak tutuklanan Umut Savaş Koçyiğit dün tahliye edildi. Bingöl Sulh Ceza Hâkimi Emre Danışman, tahliye kararında, tutukluluğun gerekçesi olarak gösterilen delillerin Koçyiğit’in olaya karıştığı ve iddia edilen suçları işlediği yönünde kuvvetli şüphe oluşturmayacağını belirtti. Hâkim Danışman, soruşturmayı yürüten savcıların suikastı aydınlatmak için çaba sarf etmediğine yönelik eleştiriler de yöneltti. Koçyiğit’in tahliyesiyle, Bingöl suikastına ilişkin tutuklu hiçbir şüpheli kalmadı. Hâkimin tahliye taleplerini reddettiği şüpheliler Erhan Şenyuva ve Ali Kılıçgedik ise Bingöl suikastının ardından Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen PKK militanlarına yardım yataklık ettikleri iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şık’ın haberine göre, Danışman, dosyadaki delillerin Koçyiğit’in tutukluluğu için daha önce var olan yeterli şüpheyi artık taşımadığını vurguladı. “Şüphelinin isnad olunan suçlarla irtibatını kuvvetli bir biçimde gösteren, Hasan Poyraz’ın aracının suça karıştığı yönündeki iddia mesnetsiz kalmıştır” denilen kararda, Poyraz’ın da serbest kalmış olduğu vurgulandı. Suikastla ilgili Mobese kayıtlarının medyaya yansımış olmasına rağmen ilgili makamların bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını da belirttiği kararında Danışman, “Bu görüntülere ilişkin bir detaylı inceleme sonucu dosyaya, olayın üzerinden yaklaşık üç ay gibi uzun bir süre geçmiş olmasına ve olayın vahim olmasına rağmen yansıtılmamıştır. Şüphelilerin telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespitine ilişkin belgelerin TİB’den olayın hemen akabinde gönderilmiş olmasına rağmen yine uzun bir süre boyunca buna ilişkin bilirkişi raporu dosyaya yansıtılmamıştır” dedi.

Savcının tutukluluğun devamına ilişkin talep yazısında suikasta karışan diğer kişilerin henüz yakalanmamış olmasını gerekçe gösterdiğini belirten Danışman, “Belirtilen hususlar gözetildiğinde bu yönde soruşturma dosyasına yansıyan ciddi bir çalışma henüz yapılmamıştır” diyerek soruşturma makamlarını da eleştirdi. Eldeki delillerin Koçyiğit’in suikasta karıştığı ve iddia edilen suçları işlediği yönünde kuvvetli şüphe oluşturamayacağını belirttiği kararında Danışman, “Halihazırda şüpheli aleyhine dosyada yalnızca yaralı polis memuru Uğur Atlı’nın kesin olmadığını beyan ettiği benzetme teşhisi ve Ali Kılıçgedik’in ifadelerinde geçmeyen ve fakat teşhis tutanağında geçen ‘Bingöl’de Umut’tan habersiz hiçbir şey yapılmaz’ minvalindeki ibarenin mevcut olduğu görülmüştür. Bunların da tutuklanmayı haklı kılacak ölçüde kuvvetli delil olmadığı açıktır” diyerek tahliye kararı verdi.