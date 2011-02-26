Hakim-savcı lojmanlarında silahlı iki asker yakalandı

T24 - Polis, Başakşehir'de hâkim - savcı lojmanlarının etrafında dolaşan iki kişiden birini silahıyla yakaladı. Kaçan ikinci kişinin attığı silahın namlusuna mermi sürüldüğü anlaşıldı. Şüpheliler asker çıktı.



İstanbul Başakşehir'de, hâkim ve savcıların oturduğu lojmanların çevresinde dün sabah meydana gelen olayda şüpheli iki kişiden biri belinde silahla yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin attığı silahın namlu ağzında mermi olduğu tespit edildi. Yakalanan ve asker olduğu belirtilen şüphelinin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındığı öğrenildi.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Edinilen bilgilere göre, dün sabah Başakşehir'de, Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları başta olmak üzere, son dönemin en büyük soruşturmalarına bakan, aralarında İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'nın da yer aldığı Beşiktaş Adliyesi'nde görevli hakim ve savcıların oturduğu lojman çevresinde devriye gezen polis ekibi iki kişiden şüphelendi.



Sabah 08.00 - 08.30 arasında meydana gelen olay sırasında, sivil kıyafetli şüphelilerden birisi, polisleri fark edince, üzerindeki silahı atarak kaçtı. Diğer şüpheli ise kaçmaya çalışırken polis ekibi tarafından kıskıvrak yakalandı.





Mermi sürülmüş



Kaçan şüphelinin attığı silahı bulan polis, 7.65 milimetre çapındaki tabancanın namlusunda mermi bulunduğunu, ateşleme sisteminin harekete geçirildiğini, horozunun da kalkık olduğunu gördü.



Polis ekibi, elde edilen silah ve diğer şüpheliyle ilgili olarak hemen amirlerini bilgilendirdi. Hâkim ve savcıların günlük mesai için lojmanlardan çıkış saatleri sırasında yaşanan olayın ardından yapılan ilk incelemede, yakalanan şüphelinin asker olduğu ve birliğinden hava değişimi aldığı, ardından İstanbul'a geldiği öğrenildi.



Zanlı, hemen İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek sorguya alındı. Polis, kimliğini tespit ettiği diğer zanlının da peşine düştü.





Ankara'ya da aktarıldı



Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Vali Hüseyin Avni Mutlu bilgilendirilirken, şüphelinin bağlantıları tespit edilmeye çalışıldı. Olayın, sabah erken saatlerde Ankara'da Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a da aktarıldığı öğrenildi.