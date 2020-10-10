Hakim, savcı adaylık dönemi stajı 2 yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hâkim savcı adaylık staj döneminin 2 yıla çıkarıldığını açıkladı.

Adaylık döneminin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kısaltıldığını hatırlatan Bakan Gül, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun.

Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip bir yıla indirilmişti. Yargı Reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci iki yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz."