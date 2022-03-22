Hakim, sahtecilikten yargıladığı FETÖ'cü polis şefinin imzasıyla kayda giren belgeleri delil olarak kabul etmek zorunda kaldı

ÇHD davasının görüldüğü mahkemenin başkanı Ali İhsan Horasan, "resmi evrakta sahtecilik" ve "evrakı yok etme" suçlarından hüküm giyen eski polis şefini yargılamıştı. Şimdi Ramazan Akyürek'in imzasıyla gönderilen belgeleri delil olarak kabul etti ve dosyaya koydu.