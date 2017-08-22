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Hakim Mustafa Yılmaz evinde ölü bulundu

Yılmaz, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapıyordu

22 Ağustos 2017 21:04

Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıkan Hakim Mustafa Yılmaz, Ataköy'deki lojmanında ölü bulundu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan hakim Yılmaz, Ataköy 4. Kısım'daki evine girildiğinde hareketsiz halde bulundu. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığı belirtilen ve adli tatilin tamamlanması ile yeni görevine başlayacak olan Yılmaz'ın şeker hastası olduğu belirtildi. 

Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm sebebi Adli Tıp'taki ilk otopsinin ardından belirlenecek.

Mustafa Yılmaz, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordu.

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