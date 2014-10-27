Hâkim ‘mobbing var’ dedi: Cumhuriyet savcılarını zulümden kim kurtaracak?

Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak “bizim mahkemeleri kapatın” diyen Sulh Ceza Hâkimi Kemal Karanfil, hukukçuların kullandığı adalet.org isimli siteden isyan etti. Karanfil, Cumhuriyet tarihinde hâkim ve savcılara bu kadar mobbing uygulandığı bir dönem olmadığını belirterek, “Cumhuriyeti, devlet ve ülke bütünlüğü ile vatandaşın hukukunu korumakla görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarını bu zulümden kim kurtaracak bilemiyorum” dedi.

Star Gazetesi yazarı Elif Çakır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Karanfil, şunları yazdı:

“Bir hâkim olarak şunu itiraf etmek isterim ki, Türkiye’de hâkim ve savcılığı hakkıyla yapmak, ne olursa olsun, hukuk ve haklının yanında olmak, yanlış giden bir şeylere (yetkileriniz çerçevesinde) dur demek, güce ve otoriteye boyun eğmemek, gerçekten zor. Zira güçlülere şirin gözükmek isteyen veya görevi farklı sesleri boğmak olan bir kısım kimselerin tacizine, modern tabirle mobbinge maruz kalıyorsunuz.

6545 sayılı yasal değişiklikle Eskişehir Sulh ceza hâkimi olarak atandıktan sonra bunun ciddi sıkıntılar içerdiği, getirtilmiş olan ‘kapalı devre sistem’ ile ‘bu mahkemelerin ülkemizi ilerde yüklü tazminatlarla baş başa bırakacağı’ hukuk devleti, tabii hâkim ilkesi, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı gibi ilkelere’ aykırı olduğu gerekçesiyle 30.9.2014 tarihinde Anayasanın 2, 19,36, 37.ci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundum. Bu husus hem adil yargıç olmanın gereği, hem de ülkesinin ilerde yiyeceği tazminatlardan rahatsız olan ve hukukun üstünlüğüne inanan bir birey olarak Anayasanın 152’nci maddesindeki ‘somut norm denetimi hak ve görevi’ni işletmenin gereğidir.

Ki Anayasa Mahkemesi müracaatımı oybirliği ile haklı ve yerinde bularak 22.10.2014 tarihi itibariyle esastan incelenmesine karar vermiştir. BUNA RAĞMEN STAR GAZETESİ YAZARI ELİF ÇAKIR, HADDİNİ VE MAKSADINI AŞARAK bu başvurumla ilgili olarak 23.10 2014 tarihli köşe yazısında şahsıma ve Anayasa mahkemesi üyeleri ile başkanına hakarette bulunmuştur.

Bugün tarihi itibariyle, TCK 125 3/a maddesinde düzenlenen “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu” nedeniyle ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişi hakkında ayrıca manevi tazminat davası da açılacaktır.

Ben hiçbir dönemde, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının karar ve işlemlerinden dolayı bu derece mobbinge maruz kaldığı, hakaret edenlerin de şımartıldığı başka bir dönem hatırlamıyorum. Medya patronları ile bir kısım köşe yazarlarının bu pervasız tutumu karşısında Cumhuriyeti, devlet ve ülke bütünlüğü ile vatandaşın hukukunu korumakla görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarını bu zulümden kim kurtaracak bilemiyorum…”