-HAKİM KUBAN'DAN ATATÜRK POSTERLİ VEDA İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) adli yargı kararnamesiyle Eskişehir hakimliğine atanan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Oktay Kuban, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı. HSYK'nın 6 Ocak 2011 tarihli adli yargıda görev yapan 410 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdiği kararnamesiyle Eskişehir hakimliğine atanan Kuban, İstanbul Adliyesi'ndeki odasını boşalttı. Eşyasını adliye bahçesindeki otomobiline taşırken basın mensupları tarafından görüntülenen Kuban'ın, odasında asılı olan kalpaklı Atatürk posterini de taşıyarak özenle arabasına yerleştirdiği görüldü. Kuban, daha sonra dün Fatih Adliyesi'nde hakim olarak görevlendirilen İstanbul 9. Ağır Mahkemesi üye hakimi Yılmaz Alp ve Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu ile vedalaşarak adliyeden ayrıldı. Hakim Kuban, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin davanın soruşturma aşamasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin tahliyesine karar vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Kuban, ''İrtica ile mücadele eylem planı'' davasına ilişkin soruşturma sırasında Kurmay Albay Dursun Çiçek'in tahliyesine ilişkin karar veren mahkeme heyeti içinde de yer almıştı. Oktay Kuban, basında yer alan ''kendi isteği üzerine HSYK'nın görev yerini değiştirdiğine'' ilişkin haberlerin doğru olmadığını, tayinle ilgili bir talebinin bulunmadığını söylemişti.