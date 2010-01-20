Hakim 'kozmik oda'da aramayı bitirdi

Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda 26 gündür devam eden arama, akşam saatlerinde sona erdi. Aramayı yapan hakim Kadir Kayan, notlar ve bazı tutanaklarla askeri birlikten ayrıldı.





Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast yapılacağı ihbarı ardından evinin önünde Seferberlik Bölge Başkanlığında görevli 1 albay ve bir binbaşı gözaltına alınmıştı.





Soruşturma kapsamında iki askerin görev yaptığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Bölge Başkanlığı’nda arama başlatılmıştı.





26. günün sonunda iddialara konu dönemi kapsayan belge ve bilgisayarlar üzerindeki çalışmasını tamamlayan hakim Kadir Kayan, akşam saatlerinde askeri birlikten ayrıldı.





Böylece hakim Kayan'ın askerlerin ofislerinin dışında devlet sırrı niteliğindeki kozmik odalarda da gerçekleştirdiği yüzlerce saati bulan incelemesi tamamlanmış oldu.





Soruşturma kapsamında bölge başkanı bir albayın da bulunduğu 7'si subay 8 asker gözaltına alınmış ancak tümü delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.











