Hâkim 'kızkaçıran'ı 'patlayıcı madde' saydı

İstiklal Caddesi’nde dün yapılan internet protestosunda,‘kızkaçıran’ adı verilen 40 torpil ve bir havai fişekle yakalanan 19 yaşındaki V.B., adlı genç ‘patlayıcı madde bulundurmak’ suçundan tutuklandı. Oysa aynı adliye koridorundaki bir başka duruşma salonunda hâkim karşısına çıkan iki çocuk, deliller ve suçlama aynı olmasına rağmen, tedbir talebi de reddedilerek, serbest bırakıldı. Hâkim, “Kızkaçıran ve havai fişeğin patlayıcı nitelikte olup olmadığı belli değil” diyerek, tedbir istemini reddetti.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, gösteriler sırasında gözaltına alınan 16 yaşındaki S.B., savcılıkta ifadesinde, Galatasaray ’ın futbol maçını izlemek için Avcılar’dan İstiklal Caddesi’ne geldiğini belirterek, “Sivil polis beni gözaltına aldı. Çantanı aç dediler, açtım. İçinde forma ve atkı vardı. Kafamda ve kollarımda sarı kırmızılı Galatasaray’ı temsil eden ibareleri aldılar, kopardılar. Kollarımı arkadan bükerek meydana götürdüler. Çantamı da almışlardı. Bir müddet sonra Çocuk Büro’ya gittiğimde çantamı getirdiler. Üzerinde kağıt vardı. Okuduğum kadarıyla, çantanın üzerindeki kağıtta, ‘6 adet patlayıcı torpil elde edilmiştir’ yazıyordu. Ben gösteriye katılmadığım gibi çantamda veya üzerimde patlayıcı madde taşımış değilim”dedi. 17 yaşındaki F.D.’nin ise 16 adet havaifişek ve 36 bilyeyle yakalandığı iddia edildi. F.D., ifadesinde, yürüyüşe değil maça geldiğini, gösteriye katılmadığını, üzerinde havafişek ve bilye bulundurmadığını söyledi. İki çocuk, ‘tehlikeli madde bulundurma’ suçundan haklarında adli tedbir konması istemiyle İstanbul 38. Sulh Ceza Mahkemesi’nde sevk edildi. Hâkim Mehmet Uğurlu, kız kaçıran ve havai fişeğin patlayıcı nitelikte olup olmadığının belli olmaması nedeniyle tedbir istemini reddetti. Buna karşın, üzerinde 40 adet torpil ve bir havai fişek çıktığı iddia edilen 19 yaşındaki V.B. adlı genç, ‘patlayıcı maddelerin çokluğu’ nedeniyle tutuklandı.