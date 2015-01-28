Hâkim, kendi şikâyetçi olduğu dosyaya bakacak!

"Tweetlerin silinmesi davası" dosyası, bizzat tweetlerin silinmesi için dava açan hâkimin görev yaptığı mahkemeye gönderildi. Hâkim, kendi açtığı davanın, itiraz başvurusunda karar verecek.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, tweetlerin silinmesine ilişkin dava, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi hakimlerinden Bekir Altun tarafından, "kişilik haklarına saldırı" olduğu gerekçesiyle, hakkındaki habere ilişkin tweetlerin silinmesi için açılmıştı.

Davaya, İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi baktı. 6. Sulh Ceza Mahkemesi, "davacı" olan Bekir Altun'un başvurusunu haklı gördü. Ve aralarında Nazlı Ilıcak, Arzu Yıldız, Hanım Büşra Erdal ve Barış Yarkadaş gibi gazetecilerin de bulunduğu kişilerin, bu konuda attığı tweet ve paylaştıkları linklerin "silinmesine" hükmetti.

gercekgundem.com internet haber sitesinin sahibi gazeteci Barış Yarkadaş, avukatı aracılığıyla karar itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 6. sulh Ceza Mahkemesi, "red" kararı verdi. Ancak kararın bir başka mahkeme tarafından da değerlendirilmesi için, "sıralı mahkeme geleneği" çerçevesinde, dosyayı İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne, yani bizzat "davacı" Bekir Altun'un hakim olduğu mahkemeye gönderdi.

Yarkadaş isyan etti: Bizi şikayet eden hakimin insafına bırakıldık

Karara, Barış Yarkadaş "bizi şikayet eden hakimin insafına bırakıldık" diyerek isyan etti.

Yarkadaş, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, yaşananları şöyle anlattı;

"Dava açan kişi İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Bekir Altun. Davaya bakan İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi. Mahkeme, bizim yaptığımız twitlerin silinmesine yönelik itirazları reddetti. Ve dosyayı sıralı mahkeme geleneği uyarınca, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Bizi şikayet eden hakimin insafına bırakıldık" dedi.

‘Twitlerimizin silinmesini sansür olarak değerlendiriyoruz’

Mahkemenin verdiği "twitlerin silinmesi" kararını "sansür" olarak değerlendirdiklerini de vurgulayan Yarkadaş, "Biz Bekir Altun'la ilgili yazdığımız twitte hakarete, kişiklik haklarına saldırıya ya da iftiraya yer vermedik. Sadece yayınlanmasında kamu yararı gördüğümüz bir haberi okuyucularımızla paylaştık. Paylaştığımız haber, Bekir Altun'un Radikal Gazetesi'ne verdiği bir demeçti. Kendisinin verdiği bir bir demeçte hakaret unsuru olması zaten mümkün değil" dedi.

'Başka mahkemeye gönderilmesini bekliyoruz’

İtirazlarına ilişkin başvurunun, bizzat "davacı" Bekir Altun'un görev yaptığı mahkemeye değil, bir başka mahkemeye gönderilmesini beklediklerini de söyleyen Yarkadaş, şöyle konuştu;

"Sıralı mahkemeye göndermek yerine, şikayetçi kişi hakim olduğu için itiraz başvurumuzun İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini bekliyoruz. Umarım bu bir hatadır ya da gözden kaçmıştır. Zaten bizi şikayet eden hakimin, bizimle ilgili karar vermesi hukuken mümkün değil. Bu yasalara da, Anayasa'ya da aykırı" dedi.

‘Gerekirse AİHM'e gideriz’

Dosyanın, Bekir Altun'un görev yaptığı mahkemeden bir başkasına gönderildiğinde de, yine bu mahkeme tarafından twitlerin silinmesi yönünde karar çıkması halinde, hukuk mücadelesini bırakmayacaklarını da söyleyen Yarkadaş, "Anayasa Mahkemesi'ne, sansür olarak gördüğünüz bu kararın iptali için başvuracağız. Oradan sonuç alamazsak da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Türkiye'de içeriğinde hakaret iftira, kişiliğe saldırı olmadan twitlerin silinmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.