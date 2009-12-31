Hakim Kayan'ı takip eden araçlardakiler asker çıktı

T24 -

Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapan, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Kadir Kayan'ın ''takip edildiği'' ihbarı üzerine polislerce durdurulan iki araç, içindekilerle birlikte Merkez Komutanlığına götürüldü.

Alınan bilgiye göre, polise gelen bir ihbar üzerine, plakası belirlenen iki araç takibe alındı. Terörle Mücadele ekipleri, ihbara konu edilen sivil plakalı aracı, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde durdurdu. İçinde üç kişi bulunan araç polislerce aranmak istedi. Bu kişilerin askeri personel olduklarını söylemesi üzerine durum Merkez Komutanlığına bildirildi. Sivil giyimli er oldukları belirtilen 3 kişi araçla birlikte Merkez Komutanlığı'na götürüldü.



Terörle mücadele ekibinin çevirdiği araç

Bu arada, Terörle Mücadele ekipleri, askeri plakalı bir başka aracı da Mamak Caddesi'ndeki PTT şubesi yakınında durdurdu. Polisin arama yapmak istemesi üzerine, araçtaki sivil giyimli 4 kişi askeri personel olduklarını beyan ettiler. Bunun üzerine durum Merkez Komutanlığına bildirildi. Araç ve içindeki 4 kişi gelen askeri görevlilerin eşliğinde Merkez Komutanlığına hareket etti.