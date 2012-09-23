Hâkim Kayacan'dan Balyoz eleştirisi: Adalet, 12 Eylül'de bile çok daha adildi

Balyoz darbe planı davası kararına en sert eleştiri, 12 Eylül’de sıkıyönetim askeri hakimi olan ve 40 ayrı idam cezası veren Ali Fahir Kayacan’dan geldi. Kayacan "Sıkıyönetim döneminde bile adalet, çok daha adildi" dedi.

300’ü aşkın sanığın mahkumiyet aldığı Balyoz davasında 17 sanığın avukatı olan Kayacan, bu davada verilen karar için ‘’Türkiye’de hukuk bitmiştir. Hiçbir Türk vatandaşının Türk yargı sistemi karşısında güvencesi kalmamıştır. 12 Eylül’de hâkimlik yaptığım dönemlerde, kendi imzam bulunan kararlar, bugünkü adaletten çok daha adildi’’ dedi ve şunları söyledi:

"TBMM, 2 Temmuz’da çıkardığı yasayla, özel yetkili mahkemelere güvenmediğini bizzat bu yasayla ifade etti. Güvenseydi, yeni gelen davalara bu mahkemelerin bakamayacağına ilişkin düzenleme yapmazdı. Böyle bir güvensizlik içinde olan yasama organı tarafından ve bizzat Başbakan tarafından güven duyulmayan bir yargı düzenine, bizlerin nasıl güven duyabileceğimizi Türk halkı tahmin etsin. Burada hukuk ağır ihlal edilmiştir."



40 idam verdi



12 Eylül 1980’de Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde askeri hakim olan Kayacan, daha sonra Albay rütbesinden ve Askeri Yargıtay Genel Sekreterliği görevinden emekli oldu. Kayacan, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasının da hakimiydi ve bu davadaki 12 idam kararına imza attı.

Diyarbakır PKK davasında da 20 idam cezası veren Kayacan, Mamak Cezaevinden kaçan ve daha sonra yakalanan Balgat katliamı hükümlüsü sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu ile Piyangotepe katliamı hükümlüsü Ali Bülent Orkan ve sol görüşlü Necdet Adalı’nın idam cezalarının infazına da katılmıştı. Kayacan halen avukatlık yapıyor.