T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hâkim Kayacan'dan Balyoz eleştirisi: Adalet, 12 Eylül'de bile çok daha adildi

12 Eylül döneminde 40 idam kararının altına imza atan hakim Ali Fahir Kayacan, Balyoz kararlarını eleştirdi

23 Eylül 2012 13:02

Balyoz darbe planı davası kararına en sert eleştiri, 12 Eylül’de sıkıyönetim askeri hakimi olan ve 40 ayrı idam cezası veren Ali Fahir Kayacan’dan geldi. Kayacan "Sıkıyönetim döneminde bile adalet, çok daha adildi" dedi.

300’ü aşkın sanığın mahkumiyet aldığı Balyoz davasında 17 sanığın avukatı olan Kayacan, bu davada verilen karar için ‘’Türkiye’de hukuk bitmiştir. Hiçbir Türk vatandaşının Türk yargı sistemi karşısında güvencesi kalmamıştır. 12 Eylül’de hâkimlik yaptığım dönemlerde, kendi imzam bulunan kararlar, bugünkü adaletten çok daha adildi’’ dedi ve şunları söyledi:

"TBMM, 2 Temmuz’da çıkardığı yasayla, özel yetkili mahkemelere güvenmediğini bizzat bu yasayla ifade etti. Güvenseydi, yeni gelen davalara bu mahkemelerin bakamayacağına ilişkin düzenleme yapmazdı. Böyle bir güvensizlik içinde olan yasama organı tarafından ve bizzat Başbakan tarafından güven duyulmayan bir yargı düzenine, bizlerin nasıl güven duyabileceğimizi Türk halkı tahmin etsin. Burada hukuk ağır ihlal edilmiştir."


40 idam verdi


12 Eylül 1980’de Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde askeri hakim olan Kayacan, daha sonra Albay rütbesinden ve Askeri Yargıtay Genel Sekreterliği görevinden emekli oldu. Kayacan, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasının da hakimiydi ve bu davadaki 12 idam kararına imza attı.

Diyarbakır PKK davasında da 20 idam cezası veren Kayacan, Mamak Cezaevinden kaçan ve daha sonra yakalanan Balgat katliamı hükümlüsü sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu ile Piyangotepe katliamı hükümlüsü Ali Bülent Orkan ve sol görüşlü Necdet Adalı’nın idam cezalarının infazına da katılmıştı. Kayacan halen avukatlık yapıyor.

ETİKETLER

Ali Fahir Kayacan12 eylülbalyozadaletkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24