Hâkim Kaçmaz'a 'gizliliği ihlal' suçundan beraat

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hâkim Osman Kaçmaz'ın Yargıtay'da "gizliliğin ihlali" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davadan beraat etti. Karar öncesi Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki görüşünde Kaçmaz'ın üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmesini istemişti. Bu arada YARSAV eski Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu da duruşmayı izledi.





Kaçmaz'ın, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılandığı davada karar açıklandı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararında, Kaçmaz'ın, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayarak, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özdemir'in dinlendiğini söyleyerek, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği'' iddiasıyla Kaçmaz hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.





Kararda, Cumhuriyet Başsavcısı Özdemir hakkında verilmiş herhangi bir dinleme kararı bulunmadığı anlaşıldığından, Kaçmaz'ın bu suçtan beraatına hükmedildiği ifade edildi.





Dairenin kararında ayrıca, Kaçmaz'ın, göreve gelmeden görevinin başındaymış gibi UYAP aracılığıyla göreve başlama yazısı yazdırmasının görev gereklerine aykırı olduğunun kabul edildiği belirtildi.





Kararda, ancak kamu zararı, haksız kazanç sağlama veya herhangi bir mağduriyet oluşmadığı göz önüne alınarak Kaçmaz'ın bu suçtan da beraatına karar verildiği açıklandı.





Kararın açıklanmasının ardından Kaçmaz, duruşmayı izleyenlerle birlikte Yargıtay'dan alkışlarla ayrıldı. Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada beraat ettiğini anımsatarak, bunun bir ''dönüm noktası'' olduğunu söyledi.





Kaçmaz, ''Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu tuzağa yüce yargıçlar düşmediler. Bu bir dönüm noktası. Bundan sonra hukuksuz sorgulamaların olmayacağını düşünüyorum. Sadece Berlin'de hâkimler yok, Ankara'da da görmüş olduğunuz hâkimler var'' dedi.







Dün Erzurum'da Cihaner davasındaydı







Hâkim Osman Kaçmaz, dün (5 Mayıs 2010) Erzurum'da "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" soruşturması kapsamında başlatılan "Erzincan'daki silahlı terör örgütü" davası 2. duruşmasına da katılmıştı.





Tutuklu yargılanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile tutuksuz yargılanan 3. Ordu komutanı Saldıray Berk'in de yargılandığı davanın 3. duruşması bugün (6 Mayısı 2010) görülüyor.

