Hakim Kaçmaz’a 20 yıl hapis istemli dava

Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkındaki soruşturmanın, mevzuatta yer alan “yargı bağımsızlığı ilkeleri” göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiğini belirterek, soruşturmaların güncel olaylarla ilgisinin olmadığını bildirdi.



Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkındaki soruşturmayla ilgili haberlerde yer alan iddia ve yorumlar nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



Türkiye genelinde adli ve idari yargıda bugün itibariyle 11 bin 206 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, Anayasa'nın 144. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca, hakimler ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma yapılmasının Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğu anımsatıldı.



Açıklamada, Adalet Bakanı'nın bu inceleme ve soruşturmaları, adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hakim veya savcılar aracılığı ile yaptırdığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:



“Yapılan soruşturmalar sonucunda haklarında disiplin cezası uygulanması talep edilenlerin dosyaları gereğinin takdiri için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na tevdi edilmektedir. Haklarında kovuşturma talep edilenlerin dosyaları ise ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmektedir.

2009 yılı içinde 5 Kasım tarihine kadar, yeni 4 bin 362 şikayet dosyası gelmiş ve önceki yıldan devredilenlerle birlikte toplam 5 bin 930 dosya işlem görmüştür. Bunlardan 3 bin 785'i bitirilmiştir.

Bu dosyalardan, 2 bin 7'si hakkında şikayetin işleme konulmaması, 1.569'u hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı, 75'i hakkında evrakın işlemden kaldırılması, 208'i hakkında kovuşturma izni, 214 dosyada ise disiplin yönünden gereğinin tayin ve takdiri için evrakın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sevk edilmesi kararları verilmiştir.

Görüldüğü gibi genel olarak hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında Bakanlığımıza yılda ortalama 5 bin kadar ihbar ve şikayet gelmektedir. Tüm bu ihbar ve şikayetler titizlikle incelenmekte, yeterli delil bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmaktadır. Bu işlemler, Hakimler ve Savcılar Kanunu'ndaki düzenlemeler ile Anayasa'nın 138. maddesinde yer alan yargı bağımsızlığı ilkeleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

Diğer hakim ve savcılar hakkında olduğu gibi Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkındaki soruşturma da bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Adı geçenler hakkındaki soruşturma, 15 Nisan 2008 ve 5 Eylül 2008 tarihli onaylara istinaden başlatılmış, 30 Ekim 2009 tarihli onayla disiplin cezası ve cezai yönden kovuşturma talebiyle sonuçlandırılmıştır.

Adı geçen Cumhuriyet Savcısı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında 2008 yılında başlatılan soruşturmanın, güncel olaylarla, özellikle de incelemenin başlamasından çok daha sonra 15 Mayıs 2009 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından verilen karar ve 5 Kasım 2009'da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda yapılan tespit işlemiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, her yıl çok sayıda hakim ve savcı hakkında inceleme ve soruşturma yürütülmesine karşılık sadece adı geçen hakim ve savcı hakkındaki soruşturmaların her aşamada ayrıntılarıyla birlikte medyaya yansıtılması dikkat çekmekte ve bu durum soruşturmayı etkileme çabası olarak değerlendirilmektedir.

Adalet Bakanlığı, Anayasa ve kanunlarla kendisine verilen inceleme ve soruşturma görevini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde, yargı mensupları arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin yerine getirmeye devam edecektir.”