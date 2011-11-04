Hakim Fevzi Elmas 'Kemik yaşı 14 çıkınca onadık'



T24 - Türk halkını derinden yaralayan ‘13 yaşındaki N.Ç.’ye rızasıyla 26 kişi tecavüz etti’ kararını onayan Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Fevzi Elmas, “Kararımız doğru” dedi.





Kamuoyunda büyük infial uyandıran 26 erkeğin tecavüz ettiği 13 yaşındaki N.Ç’nin “rızasıyla” ilişki kurduğu yönündeki kararı onayan Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin Başkanı Fevzi Elmas, verdikleri kararın Yargıtay içtihatları ile uyumlu olduğunu savundu.



Vatan agzetesinin haberine göre; “Kararımız doğru. Yargıtay Başsavcılığı yanlış bulursa itiraz eder. Ceza Genel Kurulu değerlendirir” diyen Elmas, “Yargıyı karalamakla kararı değiştirmek mümkün değil. ‘Çocuğun hakkını koruyoruz’ diyorlar. Bütün gazeteler bunu konuşuyor. Bu yayınlar bu çocuğa travma geçirtir. Bu o çocuğu bunalıma sürüklemektir” dedi.





Hiç kadın üye yok



Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tartışılan kararının temyiz incelemesini Elmas başkanlığındaki 5 yüksek hakimden oluşan 14. Ceza Dairesi yaptı.



N.Ç’nin 26 erkekle rızasıyla ilişkiye girdiğini kabul eden karar 5 üyenin oybirliği ile alındı. Karara imza atan heyette kadın üye yer almıyor. Üyelerden 3’ünün son Anayasa değişikliği ile yapısı değişen HSYK tarafından Yargıtay’a üye seçildiği, 2’sinin ise uzun yıllardır Yargıtay’da görev yaptığı belirtildi.



Bu heyete başkanlık yapan Fevzi Elmas, VATAN’ yaptığı açıklamada, Yargıtay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamanın yerinde olduğunu ve buna eklenecek çok fazla bir şey olmadığını söyledi.



Elmas şöyle devam etti:





‘Cebir görmedik’



“Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı 34 sayfa. Bu karar, iddia makamını temsil eden cumhuriyet savcının talebine uygun olarak alınmış. Sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kararın onanmasını istemiş. Önümüze geldiğinde bu dosyayla çok uğraştık. Sanık sayısı 30’un üzerinde... Bir kısım şeyleri doğru bulup onadık. Doğru bulduğumuz şeyler içinde ‘rızasıyla alıkoyma’ suçundan verilen zamanaşımı kararları da vardı. Reşit olmayan kimseyi alıkoyma, zorla da olabilir, rızayla da olabilir. Mahkeme ‘rıza var’ demiş, savcılık ‘rıza’ demiş, başsavcılık ‘rıza’ demiş, biz de böyle dedik.



Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararlarındaki uygulamaya bakarak hüküm kurduk. Burada cebir, tehdit ve hilenin unsarlarını göremedik. Vasıflandırmayı doğru bulduk. Irza geçme suçunda ise rızayı tartışmadık. Eski Kanun orada bir ayrım yapmamış.





Kemiğe bakmışalar!



Bize yapılan ikinci tenkit konusu, sanıklara asgari hadden (alt sınırdan) verilen cezanın onanması. Mağdure, nüfus kayıtlarına göre 90 doğumlu. Yani nüfus kaydında suç tarihinde 12 yaşında olduğu görülüyor. Ancak Adli Tıp Kurumu, kemik yaşını 14 olarak tespit etmiş. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre kemik yaşı 15 yaşını bitirseydi, yaşını düzeltirdi mahkeme.



Şimdi kemik grafilerine göre 14 yaşında, 15 yaşına da çok az var. Dolayısıyla mahkeme de diyor ki, 15 yaşını bitirseydi suç vasfı değişecekti. O yüzden asgari hadden cezayı kurmuş. Biz de bunu yerinde bulup onadık. Bir kısım sanıklar yönünden ise artırım nedenleri tartışılmadığı için bozma kararı verdik.







Kararı savunuyor



Bu dosya dairemizden gitti. Kararı değiştiremeyiz. Bu karar doğru bir karardır. Kararı beğenmeyen olursa, yasal süre içinde Başsavcılığın itiraz yoluna gitmesi için başvurabilir. Başsavcılık da itiraz ederse, Yargıtay Ceza Genel Kurulu karar verir. Tebliğnameyi hazırlayan savcı onama istemişti ama başka bir savcı bozma isterse itiraz edebilir. Buna engel bir şey yok.



Yargıyı karalamakla kararı değiştirmek mümkün değil. Bu kararı eleştirenler ‘Çocuğun hakkını koruyoruz’ diyorlar. Bütün gazeteler bir haftadır bunu yazıyor, medya bunu konuşuyor. Bu yayınlar bu çocuğa travma geçirtir. Bu, çocuğu bunalıma sürüklemektir.”

3 çocuk babası

Elmas 1948 Antakya doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1973’te mezun olduktan sonra, Burdur, Şenkaya, Siverek Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Adıyaman, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri, Adana ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerinde bulundu. 19.07.2004’te Yargıtay Üyeliğine seçilen Elmas, halen Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi Üyesi iken 10.03.2011’de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 14.Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Elmas, evli ve üç çocuk babası.











