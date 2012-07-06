Hâkim, Evren ve Şahinkaya'yı 'hayati risk raporu' için hastaneye sevk etti

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül duruşmasına katılmalarının hayati tehlikeye yol açıp açmayacağının belirlenmesi için sanıklardan Kenan Evren'in Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Tahsin Şahinkaya'nın ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesini istedi

Mahkeme tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda, Evren'in Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Şahinkaya'nın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmeleri istendi.

Yazıda, yaşları ve durumları dikkate alınarak, duruşmada hazır bulunmalarının hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı soruldu.

Evren ve Şahinkaya, 12 Eylül davasının geride kalan beş celsesinde de hazır bulunmadı.

Sanıkların sağlıklarının duruşmaya gelmelerine elverişli olup olmadığının sorulduğu İstanbul Adli Tıp Kurumu, kronik hastalıkları ve yaşları nedeniyle uzun süre efor gerektiren durumlar ve stresli ortamlarda, sanıkların kardiyak-nörolojik hastalıklarının hayati tehlike yaratabileceğini ve doktor eşliğinde mahkemeye gelerek ifade vermeleri durumunda dahi, hayati tehlike riskinin gerçekleşmesi halinde, tıbbi müdahalenin yeterli olmayabileceğini bildirmişti.

Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, rapora göre, sanıkların ifadelerinin sesli ve görüntülü iletişim teknolojisiyle alınmasını talep ederken, müdahil avukatları rapora tepki göstererek, "bağımsız sağlık kuruluşlarından rapor alınmasını" istemişti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi de son celse, sanıkların üniversite hastanelerine sevk edilmesine, gerektiğinde doktor ve sağlık ekipmanıyla mahkemeye gelerek ifade vermeleri durumunda hayati tehlikeyle sonuçlanacak bir durumun oluşup oluşmayacağına ilişkin rapor alınmasına karar vermişti.