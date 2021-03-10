Hâkim duruşma salonunu terk etti; Ankara Garı Katliamı davası 19 Mart'a ertelendi

103 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı'na yönelik davanın 9. duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma salonunu terk eden mahkeme heyeti davayı 19 Mart tarihine erteledi.

"65 aydır taze acımızla, adalet arayışımıza devam ediyoruz"

Katliamda yaşamını yitirenler duruşma öncesi, katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde anıldı. Burada açıklama yapan aileler, “65 aydır taze acımızla, adalet arayışımıza, mücadelemize devam ediyoruz. Bugün eğer sisteme, düzene ve saldırılara karşı gelmek istiyorsak bu alanları doldurmak zorundayız. Bu barış, demokrasi ve insan hakları isteyen herkesin bir sorumluluğudur” dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Abdurrahman Tutdere, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Haydar Hakverdi ve Alpay Antmen, HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Kemal Peköz, Zeynel Özen ve Ali Kenanoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da katıldı.

Duruşmada savunması dinlenen firari sanık Muhammed Zana Alkan'ın dini nikâhlı eşi Büşra Şahin diğer sanıkları tanımadığını ve 10 Ekim Ankara Katliamı'na ilişkin bilgisi olmadığını iddia etti.

Duruşma salonuna polis çağrıldı

Sanık Erman Ekici'nin avukatı Heyyam Fidan katliamda hayatını kaybeden ailelerin avukatlarının sorularına müdahale etmesinin ardından aileler itiraz etti. Mahkeme heyeti salona polis çağırdı.

Mahkeme heyeti duruşma salonunu terk etti

Sanık avukatı ve duruşma salonundakiler arasında yaşanan polemiğin ardında, "Adalet istiyoruz" diyen bir kişi salondan çıkarılmak istendi. Aileler ve avukatlar salondan kimsenin çıkarılmasına müsaade etmemesinin ardından mahkeme heyeti salonu terk etti. Hâkim, davayı 19 Mart tarihine erteledi.

Aileler ve avukatlar davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada "19 Mart'ta yine buradayız! Adaleti sağlayana kadar hep buradayız" denildi.