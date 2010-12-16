Hakim çetenin özel misafiriymiş

T24 - Teknik takibe takılan sahte ruhsat çetesi operasyonunda şok gelişme. Çetenin 'özel misafirleri'ni ağırladığı garsoniyerlere polis baskın yaptı. Sinanoba'daki evden, aynı soruşturmada adı geçen Hakim İ.K. çıktı



Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın sahte silah ruhsatı çetesine yönelik soruşturmasında 10 kişi tutuklanmıştı. Polisin çeteye yönelik teknik ve fiziki takibine takılan Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli hakim İ.K., bu kez de çetenin garsoniyerlerinden birinde yakalandı. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Polis, çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Okan A.'nın İstanbul'un değişik yerlerinde bulunan ve özel kişilerin gitmesi için kiraladığı garsoniyer evlerde arama kararı aldı. Pazar günü saat 16:00'da Sinanoba'daki eve giden polis kapıyı açtığında içeride bir adam ve bir kadın olduğunu gördü. İçerideki kişi, 'Ben Büyükçekmece hakimiyim' dedi. Bunun üzerine polis soruşturmayı yürüten savcıyı aradı. Savcının talimatıyla tutanak tutan polis, olay yerinden ayrıldı. Hakim İ.K. ve kız arkadaşı hakkında işlem yapıldı.



Polis tarafından teknik takibe alınan Okan A.'nın hakim İ.K.'ya 'yaşlı kurt' diye hitap ettiği dinlemelerde ortaya çıktı. ıştı. İddialara göre, Hakim İ.K.'nın oğlunun okul taksitlerini Okan A.'nın ödediği ortaya çıktı. İkili arasında geçen bir konuşmada, Hakim İ.K.'nın çete lideri Okan A.'dan Kıbrıs'ta okuyan oğlunun okul taksidi için 3 bin dolar istediğinin belirlendiği öne sürüldü. Ancak Okan A., parayı göndermeyince, yine öne sürüldüğüne göre yine arayan İ.K., taksitlerinin yanı sıra oturduğu dairenin iki aylık aidat parasını da istedi.





70 CEP TELEFONU HEDİYE



İddiaya göre, Hakim İ.K., geçen yıl Büyükçekmece'de çantasını ve iki cep telefonunu çaldırdı. Alışveriş merkezi yöneticilerini azarlayan Hakim İ.K., olayı bölgedeki işadamlarına ve parti yöneticilerine olanları anlattı. Büyükçekmece civarında iş yapan işadamları da Hakim İ.K.'ya cep telefonları gönderdi. Bir haftada 70 cep telefonu hediyesi alan İ.K., adliyenin altındaki erkek kuaförüne bunları sattırdı.





'KOCACIĞIMLA BERABERİM'



Hakim İ.K.'nın çete lideri Okan A.'yla yaptığı bir diğer telefon görüşmesiin de şöyle belirlendiği öne sürüldü:



O.A.: Merhaba yaşlı kurt. Ne yapıyorsun?

İ.K: Kuaförle birlikteyiz.

O.A: Alem mi yapıyorsunuz?

O sırada telefonu alan İ.K.'nın kadın arkadaşı, 'Kocacığımla yemek yiyoruz' diyor.





Çıkarı için adliyede tartıştı



Hakim İ.K.'nın, tevzisi yapılan bazı dosyaların kendisine düşmesi için adliyedeki meslektaşlaryla tartıştığı öğrenildi. Bu arada Hakim İ. K.'nın Büyükçekmece 2'nci İcra Müdürlüğü'nde işe aldırdığı kadın arkadaşının da soruşturma başlamadan önce adliyeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.





'İKİSİ DE BENDEN KORKAR'



Okan A.'nın devlet hastanesinde hemşire olan eşinin tayini için İ.K. ile yaptığı telefon görüşmesi iddialara göre kayıtlara şöyle düştü:



O.A: İyi günler yaşlı kurt. Eşimin tayini için belediye başkanı ve kaymakama baskı yapar mısın?



İ.K: Kaymakamla belediye başkanı birbirlerine ters. Başkan iktidardan uzak. Ama sen merak etme ikisi de benden korkar. Bu işi olmuş bil...





