'Hâkim bey vallahi eylemci değil, yankesiciyim'

Diyarbakır'daki gösteriye katıldığı gerekçesiyle yargılanan bir kişi 'Eylemci değil, yankesiciyim' dedi ama 13 yıl hapis cezası aldı.









Diyarbakır’daki gösterilere katılmak ve polise taş atmakla suçlanan bir sanık “Yankesiciyim, hırsızlık amacıyla kalabalığa karıştım” diye ifade verdi ama polise taş atılan eyleme katıldığı gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 60 yaşlarında iki sanığa da 11 yıl hapis cezası verildi.

Polis tutanağına göre Başbakan Erdoğan’ın 20 Ekim 2008’de ziyaret ettiği Diyarbakır’da gün boyu bir dizi protesto oldu. Bunlardan biri de DTP Kayapınar İlçe Örgütü önü civarıydı. 20 kişilik grup, barikat kurarak yolu kapattı, yasa dışı slogan, polise taş ve molotofkokteyli attı. Müdahale sonrası 61 yaşındaki Seyithan Akbal, 60 yaşındaki Salih Özbek, 33 yaşındaki Yakup Ayçiçek, 32 yaşındaki Vahit Arslanhan ve 22 yaşındaki Ercan Tüt gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılığa sevk edildi. Sanıklar gösteriye katılmadıklarını, ya da polisin dağılın çağrısından sonra grubun yanından ayrıldıklarını savundu. Sanık Vahit Arslanhan’sa yan kesicilik amacıyla kalabalığa karıştığını, cüzdan çaldığını ancak polisler gelince cüzdanı attığını belirterek, “Slogan ve taş atmadığımdan kaçmadım. İki posteri alıp ‘Sen sallıyordun’ diyerek gözaltına aldılar.”

Şüpheliler tutuklama istemiyle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis tutanaklarının yanı sıra Özbek ve Akbal’ın kalabalık içinde durduklarına dair fotoğraflar ve Arslanhan’ın karakolda üzerinde Öcalan posteri çıktığına dair tutanak vardı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Ocak 2009’daki ilk duruşmada tanık polisler dinlendi. Polisler duruşmada, ilk ifadeleriyle ve birbirleriyle çelişiyor. Polis Metin Y.; ilk ifadesinin aksine, Tüt’ü ve Arslanhan’ı taş veya slogan atarken görmediğini söyledi. Yusuf T., Tüt’ü sadece slogan atarken gördüğünü anlattı.

Polis Turan B. ise Özbek, Ayçiçek ve Akbal’ın taş veya slogan atmadığını, kaçtıkları için gözaltına alındıklarını kaydetti. Mehmet A. da ilk ifadesinin aksine Ayçiçek’in taş atmadığını belirtti. Osman K. ise taş attığında ısrarcıydı...

İki fotoğrafa, bu çelişkili anlatımlara ve polis tutanağına dayanılarak, 6 Ekim’de karar verildi. Mahkeme; tüm sanıkları ‘terör örgütü üyeliği, örgüt propagandası ve taşlı eylem’ suçlarından cezalandırdı. Israrla ‘Yankesiciyim’ diyen Arslanhan’a en yüksek miktar olan 13 yıl altı ay; 61 ve 60 yaşlarındaki Akbal ve Özbek’in aralarında bulunduğu sanıklar içinse 11 yıl üçer ay hapis cezası verildi.