'Hâkim bey burada başladı burada bitsin'

T24 - 29 yıldır devam eden Dev-Yol davasında, Yargıtay 9. Ceza Mahkemesi’nin dünkü duruşmasından zamanaşımı kararı çıkması bekleniyordu ancak dava usul eksiklikleri nedeniyle 18 Ocak 2012’ye ertelendi. Duruşmadan beklenen karar çıkmadı ama davanın görüldüğü bina nedeniyle ilginç bir tesadüf yaşandı. Davanın sanıklarından Erdoğan Genç, 36 yıl önce memurluk yaptığı Emekli Sandığı binasının 7. katında bu kez hâkim karşısındaydı. Genç duruşmada, “Yaklaşık 30 yıl önce bu serviste başlayan süreç artık burada bitsin” dedi.



Radikal Gazetesi'nden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 1982’den beri süren Dev-Yol davasının son duruşması Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde dün yapıldı. Duruşma yerinin uzun yıllar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün hizmet verdiği bina olması, meşhur davada dikkat çekici bir tesadüfe yol açtı. 1975-79 yılları arasında Emekli Sandığı memuru olarak çalışan Erdoğan Genç, duruşmanın aynı binada yapılacağını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Şu anda işadamı olan Genç’in şaşkınlığı, duruşma salonuna çıkınca daha da arttı. Çünkü 7. kattaki bu salon, 36 yıl önce 4 yıl boyunca mesai yaptığı İştirakçi Hesaplar Daire Başkanlığı’nın yeriydi.

7. kattaki tarih



Asansörden 7. katta çıkarken burada geçirdiği günleri hatırladığını söyleyen Genç, “Asansör kapısı açıldığında gözlerim tanıdık bir yüz aradı, tanıdık bir yüzle karşılaşır mıyım acaba diye düşündüm” dedi. Dev-Yol davası nedeniyle memuriyetten atıldıktan sonra bir daha çalıştığı kuruma dönmeyen Genç, duygularını şöyle anlattı: “Çıktığım servis benim servisti. Geçmiş günler geldi aklıma, garip oldum. Eski günleri hatırladım. 32 yaşındaydım, dinamiktim, çok faal günler, çok gözde bir durum vardı. O günleri hatırladım. İçerden çıktıktan sonra hiç gelmemiştim bu binaya. Burası benim sabahtan akşama kadar çalıştığım servisti. Sanırım karşıt görüşlü memurların ihbarı nedeniyle Dev-Yol davası kapsamında aranmaya başlandım. Aranmaya başlanınca memuriyetlikle ilişkim kesildi. Bu binada yapılan yemekhane boykotlarını örgütlerdim. Çok bildiri dağıttım burada. Binanın bahçesinde yapılan genel grevlere katıldım.”



Genç yakalandıktan sonra 9 yıl Mamak Askeri Cezaevi’nde yatmış. Genç duruşmada da hâkime burada çalıştığını hatırlatarak şu savunmayı yaptı: “Bir garip tecellidir ki 36 yıl önce burası Emekli Sandığı’yken başladı bu iş, burada da bitsin istiyorum.”

Dava ertelendi



Sanık avukatlarından Mehdi Bektaş da 29 yıllık davayı başından beri takip ettiğini belirterek “Sıkıyönetim Mahkemesi’nin kararına bizi muhtaç hale getirmeyin, dedik, ama Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 23 sanık aleyhine bozma kararı verdi. 1 sanık lehine bile bozma kararı yok” dedi. Bektaş, sanıklardan Nuri Özdemir, Emin Koçer ve Hasan Ertürk dışındaki sanıkların gözaltına alınma tarihleri itibariyle davanın zamanaşımının dolduğunu savundu. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 18 Ocak 2012’ye erteledi.

Kumpiri ben icat ettim



Türkiye’de kumpir denilen yiyeceğin ilk defa kendisi tarafından üretildiğini söyleyen Erdoğan Genç şöyle konuştu: ''Fastfood’larım var. Kumpir yiyeceğini 22 yıl önce icat edip, yayan kişi benim. Daha önce bilinen bir şey değildi. Kitaplardan 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerine patates ile yağ verildiğini ve öyle tüketildiğini okudum. Bu bana ilham verdi. Ben de denedim. Bu davada beraat etmek istiyoruz. Şu anda 56 yaşındayım. Artık bir işadamıyım.Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kumpir dükkânlarım var. Ancak bu davadan kaynaklı hâlâ sorunlar yaşıyorum. Yetkili merciler nezdinde hâlâ sakıncalı görülüyorum. Özellikle pasaport sorunu nedeniyle yurtdışına çıkamıyorum. Devletin yaptığı hiçbir ihaleye giremedim. Aynı uygulama yakınlarıma da yapılıyor.''