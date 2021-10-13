Hakim Aydın Tuncalı, kaldığı lojmanda ölü bulundu

Aydın Adliyesi'nde görev yapan 53 yaşındaki Hakim Aydın Tuncalı, kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan adliye lojmanında meydana geldi. Lojmanda kalan Aydın Tuncalıdan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tuncalıyı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuncalı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuncalı’nın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Tuncalı’nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.