Hâkim, Ankara Baro Başkanının üzerine yürüdü

Ankara 12’inci İş Mahkemesi’nde görüşülen bir davanın hakiminin salondaki bütün avukatları dışarı çıkarttığını gören Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran görüşmek için odasına gittiği hakimin saldırısına uğradı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Balgat Adliyesi 12’inci İş Mahkemesi’nde görülen davanın hakimi, duruşmadaki avukatları salonun dışına çıkarttı. Tesadüfen orada bulunan ve avukatların duruşma salonundan çıkartıldığını gören Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, duruşma arasında hakimle görüşmek için odasına gitti. Hakime, yaptığının doğru olmadığını ve aleniyet ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Canduran, “Sen kimsin? HSK Başkanı’mısın?” yanıtıyla şok yaşadı. Avukatların yeniden duruşmaya alınmasının ardından koridora çıkan Canduran’ın peşinden gelen duruşma hakimi, Ankara Barosu Başkanı ve avukatların üzerine yürüdü.

“Mübaşir ve avukatlar zor tuttu”

Hakimin daha önce 8’inci Ağır Ceza Hakimi olarak görev yaptığı ve saldırgan tutumu nedeniyle bu görevinden alınarak 12’inci İş Mahkemesi’nde görevlendirildiği öğrenildi. Yaşadıklarını BirGün’e anlatan Canduran, “Avukatların olduğu her yerde benim yetkim ve görevim vardır” diye konuştu. Canduran, olayı şöyle anlattı:

“Avukatla içeride hiçbir diyalogu olmamış. Bir dosyayı bulamamış ve buna sinirlenmiş. Avukat arkadaşımız da ‘Hakim bey dosyayı aramanıza gerek yok, duruşmaya devam edebiliriz’ demiş. Buna sinirlenerek bütün avukatları salondan kovmuş. Ben de tesadüfen adliyedeydim. Duruşma arasında Hakim beyin yanına girdim. 'Meslektaşlarımızı neden kovuyorsunuz' diye sordum. ‘Sen kimsin? Baro başkanının hiçbir yetkisi yok diye bağırarak beni de dışarıya çıkarttı. Daha sonra, ‘Avukatları duruşmaya alabiliriz artık’ demiş. Ben de ‘İşte böyle olmalı’ deyince içeriden cübbesiyle birlikte üzerime koştu saldırmak için. Mübaşir ve avukatlar zor tuttu kendisini.”